5 признаков на свадьбе, что брак скоро распадется

Иногда поведение молодоженов показывает, что у пары уже есть проблемы в отношениях. На свадьбе молодоженам кажется, что их любовь будет длиться вечно, но статистика разводов безжалостна: каждый второй брак распадается в течение первых десяти лет. А свадебные организаторы и ведущие считают, что признаки того, что союз не будет крепким видны уже во время торжества. Достаточно присмотреться в влюбленной паре, чтобы понять — их отношения уже дали трещину.

Жених и невеста увлекаются алкоголем на церемонии

Кажется, в бокале вина на свадьбе нет ничего плохого, ведь оно помогает снять накопившийся стресс, но, если молодожены то и дело подливают спиртное, это тревожный сигнал. Организаторы считают: пара, которая не может контролировать себя в самый важный день, вряд ли справится с желаниями и капризами в реальной жизни, поэтому о компромиссах в таких отношениях можно забыть.

Молодожены веселятся отдельно друг от друга

Даже гости на чужой свадьбе обычно окутаны атмосферой любви и романтики, но иногда жениху и невесте куда интереснее в компании друзей, чем друг с другом. Если в торжественный день супругам не хочется проводить время вместе, то рутина может быстро погубить их отношения: партнеры постараются развлекать себя общением с другими людьми, а не находить общие интересы.

Они удивили друг друга

Нет, не неожиданным подарком, песней или танцем, а откровением. Например, во время свадьбы неожиданно выяснилось, что у молодоженов разные мечты, представления о финансах, количестве детей и быте. Обычно эти моменты выглядят неловко и намекают, что супругам придется еще многое узнать друг о друге.

Молодожены заметно подкалывают друг друга

Со стороны такие шутки кажутся милыми и обаятельными, но психологи считают, что за ними часто скрывается раздражение и пассивная агрессия. Супругам будет сложно справиться с внутренним конфликтом.

Жених и невеста не учитывают желания друг друга