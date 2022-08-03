Как встретить мужчину своей мечты после 40 лет

— В зрелом возрасте у всех уже есть свои устоявшие увлечения, круг интересов, друзья, родственники, дети, с которыми периодически хочется провести время вместе не только вам, но и вашему избраннику. Уважение личного пространства — это такая черта, которая работает в обе стороны. Более того, в зависимости от характера и темперамента у человека может возникать желание побыть наедине с собой, почитать, поразмышлять — и это абсолютно нормально. Говорите об этом своему партнеру, с уважением относитесь к желанию партнера побыть в одиночестве. И вообще, чем больше важных для вас вещей вы обсуждаете, обговариваете, находите консенсус, тем прочнее и доверительнее будут ваши новые отношения,