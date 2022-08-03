Почему нам не нравится платить поровну с мужчиной

Разделять траты поровну, кажется, нормально, но это точно не станет комфортным для женщины.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Представьте, вы познакомились с очень интересным мужчиной, общение легкое, шутки смешные, увлечения общие. В мечтах уже видятся домик с белым забором, симпатичный пес и пара детишек. Но на свидании «прекрасный принц» неожиданно предлагает разделить счет пополам, а на ваш удивленный взгляд отвечает о том, что в Европе так давно принято, да и партнерские отношения нынче в моде.

Видео дня

Таких мужчин давно прозвали «пополамщиками», а те, у кого был опыт общения с подобными хором с психологами убеждают: бегите!

Как становятся «пополамщиками»

Еще пару десятилетий назад стереотип о мужчине-добытчике был неоспорим. Да, множество семей не могли похвастаться, что все расходы и нужды оплачивает супруг, но представители сильной половины человечества стремились к этому. Что же произошло и откуда появились те, кто хотят разделить бюджет 50 на 50.

Неверное понимание европейской традиции партнерства

Да, во многих зарубежных странах борьба за права женщин привела к тому, что партнерские отношения стали нормой. Подчеркнем, партнерские. Это значит, каждый вносит посильную лепту в бюджет, быт, общие дела.

В таких отношениях принято интересоваться финансовыми возможностями друг друга, планировать, как будет строиться бюджет и каким образом распределяться обязанности. «Пополамщики» же адаптировали эту модель под удобный для себя формат, в котором оба партнера платят ровно половину расходов.

Материнские установки

Все мы родом из детства: наши привычки, взгляды на жизнь, идеалы во многом зависят от тех стандартов, которые приняты в семье. Так, если заботливая мама и бабушка годами внушали любимому мальчику, что все девушки меркантильны и мечтают добраться до его кошелька.

С такими установками мужчина вошел во взрослую жизнь и теперь, словно дракон на горе с золотом, охраняет свою зарплату.

Нежелание брать ответственность

Психологи уверены, что взгляды «пополамщиков» часто связаны с их нежеланием брать ответственность за другого человека. Они не задумываются о том, что произойдет, если у женщины начнутся проблемы с работой, она заболеет или уйдет в декрет.

Почему такие отношения не будут здоровыми

Эксперты считают, что формат отношений, в которых каждый из партнеров оплачивает половину расходов, рано или поздно станет некомфортным для женщины, ведь она находится в гораздо более уязвимом положении.

Зарплата женщин обычно меньше

По статистике, в России девушки все еще зарабатывают на порядок меньше мужчины на тех же должностях. Поэтому если женщина отдает такую же сумму в бюджет, как и ее супруг, личных денег у нее останется значительно меньше.

Неравное распределение бытовых вопросов

Если «пополамщики» готовы делить бюджет поровну, то с бытом обычно дела обстоят совсем иначе. Такие мужчины обычно совершенно не считают, что работа женщины по дому хоть чего-то стоит.

Так, девушкам приходится отрабатывать две смены: одну в офисе, вторую — прибирая дом, занимаясь готовкой, стиркой и другими делами.

Декрет и уход за ребенком

Если мужчина не готов взять ответственность за вас, то об ответственности за ребенка и говорить не стоит. Такой человек точно не станет надежным плечом, а возросшие расходы будут его тяготить.