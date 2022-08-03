Хайди Клум поздравила Тома Каулитца с годовщиной свадьбы

Супермодель Хайди Клум поздравила своего супруга, гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, с годовщиной брака. Звезда подиумов опубликовала в социальных сетях пару видеороликов по случаю праздника.
В первом видео Хайди Клум и Том Каулитц, взявшись за руки, с разбега нырнули в море.
«С третьей годовщиной, моя любовь. Остров Сен-Бартелеми, 03.08.2022», — подписала она.
Во втором ролике супермодель и гитарист Tokio Hotel обнимаются, лежа в постели.
«Я люблю тебя больше всего на свете», — добавила супермодель.
Хайди Клум и Том Каулитц поженились в августе 2019 года. Этот брак стал для Каулитца первым, а для Клум, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь супермодели от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись.