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1 час назад

Хайди Клум поздравила Тома Каулитца с годовщиной свадьбы

Газета.Ru

Супермодель Хайди Клум поздравила своего супруга, гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, с годовщиной брака. Звезда подиумов опубликовала в социальных сетях пару видеороликов по случаю праздника.

Хайди Клум поздравила Тома Каулитца с годовщиной свадьбы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В первом видео Хайди Клум и Том Каулитц, взявшись за руки, с разбега нырнули в море.

«С третьей годовщиной, моя любовь. Остров Сен-Бартелеми, 03.08.2022», — подписала она.

Во втором ролике супермодель и гитарист Tokio Hotel обнимаются, лежа в постели.

«Я люблю тебя больше всего на свете», — добавила супермодель.

Хайди Клум и Том Каулитц поженились в августе 2019 года. Этот брак стал для Каулитца первым, а для Клум, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь супермодели от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись.

Любовь,Хайди Клум,
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