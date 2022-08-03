Хайди Клум поздравила Тома Каулитца с годовщиной свадьбы

Хайди Клум и Том Каулитц поженились в августе 2019 года. Этот брак стал для Каулитца первым, а для Клум, которая старше него на 17 лет, — третьим. В 1997-2002 годах она была замужем за стилистом Риком Пипино. В 2005-м она вышла замуж за британского музыканта Сила, от которого впоследствии родила троих детей — сыновей Генри, Йохана и дочь Лу. Певец также удочерил Лени, дочь супермодели от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В 2012-м супруги развелись.