Как изменения во внешности влияют на сексуальное влечение

Набор лишних килограммов, операции или изменение цвета волос могут повлиять на сексуальное влечение человека. С чем связано снижение либидо партнера и всегда ли изменения во внешнем виде носят негативный характер, — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин, когда человек переживает определенного рода метаморфозы (например, набор веса у женщин во время и после родов), не только его партнеру, но и ему самому требуется время, чтобы привыкнуть к новому образу.

Видео дня

«Это объясняется тем, что такого рода изменения находятся не под контролем человека, что заставляет его думать о себе в негативном свете»,

— сказал специалист.

Также психотерапевт отметил, что наличие болезней может негативно влиять на либидо.

«Заболевания могут стать причиной изменения во внешнем виде человека, которые не поддаются корректировке, что тоже оказывает психологическое воздействие на партнера»,

— прокомментировал врач.

По мнению психотерапевта, с возрастом тело тоже претерпевает изменения, из-за которых человек может испытывать дискомфорт.

Однако он успокоил: внешние изменения могут оказывать не только негативное влияние на сексуальную жизнь партнеров. Если изменения спланированы, то человеку проще их воспринимать, потому что он заранее настраивает себя на результат.

«Например, когда партнеры совместно решили увеличить объем груди женщины, это изменение уже представлялось в воображении обоих, поэтому оно будет положительно влиять на сексуальную жизнь»,

— сказал собеседник «ВМ».

Также врач поделился факторами, которые могут подавлять сексуальное желание. По его словам, для каждого человека они отличаются.

«Все зависит от вкуса человека и от того, насколько сильными были изменения. Например, если человек перенес операцию, которая привела к значительным изменениям во внешности или, более того, к уродующим метаморфозам в теле человека, то есть вероятность, что партнер не привыкнет к ним и его либидо снизится»,

— отметил психотерапевт.