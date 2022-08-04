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49 минут назад

Женщина пожаловалась на 100 эрекций в день у бойфренда

Мария Иглина

Англичанка Викки Браун рассказала, что ее бойфренд Лукас Мартинс считает ее настолько привлекательной, что у него может возникнуть до 100 эрекций в сутки. Об этом сообщает Mirror.

Женщина пожаловалась на 100 эрекций в день у бойфренда
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пара вместе уже два года, однако их отношения, по словам женщины, осложняются повышенным либидо Лукаса:

"У него всегда эрекция — в магазинах, ресторанах, спортзале. От этого нет никакого покоя, и мне просто интересно, есть ли у других пар такие же проблемы. В постели все то же самое, он может ложиться спать с эрекцией и просыпаться с ней. Даже если он работает в ночную смену, ситуация не меняется".

Мужчина, в свою очередь, считает это дело абсолютно естественным, потому что рядом с ним "замечательная женщина — богиня". Он также обратился с этой проблемой к медикам, однако те ответили, что не знают, как ему помочь.

Ранее психолог дала советы тем, кто ищет партнера после 40 лет.

Любовь,
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