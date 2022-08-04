Женщина пожаловалась на 100 эрекций в день у бойфренда

"У него всегда эрекция — в магазинах, ресторанах, спортзале. От этого нет никакого покоя, и мне просто интересно, есть ли у других пар такие же проблемы. В постели все то же самое, он может ложиться спать с эрекцией и просыпаться с ней. Даже если он работает в ночную смену, ситуация не меняется".