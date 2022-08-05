Ложные признаки влюбленности: как отличить любовь от тревоги

Влюбленность со всеми ее переживаниями легко спутать с тревогой. Бабочки в животе, которые мы привыкли считать за влюбленность, могут быть признаком совсем другого состояния. В чем схожесть влюбленности и тревоги и как не увязнуть в ложной любви?

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Анастасия Павловецкая — клинический психолог с дипломом МГУ, специалист по межличностным отношениям.

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Те самые бабочки

Когда мы влюбляемся, пропадают аппетит, учащается сердцебиение, сон может стать прерывистым, иногда появляется бессонница. А теперь посмотрите на эти симптомы без контекста. То же самое мы испытываем, когда нас охватывает тревога! Сюда же можно отнести онемение и покалывание конечностей, ощущение бросания то в жар, то в холод.

Главные отличия

У влюбленного человека случается прилив вдохновения, появляется ощущение окрыленности, готовность свернуть горы. И да, волнение может присутствовать, но это легкое чувство, которое не меняет общего приятного состояния, не делает вас более уязвимым. Тревога, в отличие от влюбленности, снижает качество жизни, не дает вам работать и комфортно существовать. Когда мы влюблены, каждая эмоция усиливается в разы. Как правило, это приятные переживания. При тревоге доминируют негативные эмоции: это не сентиментальность, когда мы можем пустить слезу от милого видео, а ощущение надрыва и надломленности. Страх играет огромную роль при тревоге. Это может быть страх смерти, потери близких или ожидание, что вот-вот случится что-то плохое. В отношениях тревожный человек стремится скрыть все свои неприятные стороны. Конечно, все мы хотим понравиться, но при тревоге это стремление возводится в абсолют. Такой человек боится потерять партнера и пытается удержать его своим идеальным образом. Это усиливает внутреннее напряжение, ведь всегда нужно держать маску лучшей версии себя.

Почему так бывает

В жизни человека, который бесконечно тревожится по поводу и без, одним из немногих неосознанных способов успокоиться могут быть отношения. Обычно именно в таких случаях любовь подменяется тревогой — переживания из-за ссор и временные облегчения после примирения объясняют для человека все физические симптомы.

Конечно, мы все не хотим ссориться с любимыми и рады с ними мириться, но для тревожного человека этот круговорот ссор и примирений становится заменой близости. В моей практике был случай: девушка обратилась в попытке понять, что с ней происходит. На сеансах она была открыта и легко касалась любых тем кроме отношений. Когда я пыталась углубиться в ее любовную историю, она всячески увиливала от этого вопроса. В итоге мы выявили, что долгие годы она живет с фоновым чувством тревоги, которое стало настолько невыносимым, что отношения были нужны для того, чтобы залатать эту брешь. Клиентка думала, что это настоящая любовь: тревогу она связывала с ссорами, а радость примирения с настоящей любовью. Только в результате полноценной терапии она смогла двигаться дальше и не искать в партнере спасение от собственных переживаний.

Что делать, если обнаружили у себя тревогу?

Слушать себя. Иногда тревога связана с тем, что вы обесточены. Вы на себя слишком много взвалили, ресурсов не хватает и организм начинает бить тревогу. Остановитесь, оглянитесь, куда вы бежите? Составьте план действия. Если тревога вызвана дедлайнами, сроками и делами, то просто выработайте свой план, которому будете следовать. Предсказуемость убивает тревогу. Осознанность. Спросите себя, когда вы впервые испытали тревогу? Иногда тревога возникает при воздействии на вашу «целостность». Если вы перенесли операцию, было хирургические вмешательство, тело начинает «тревожиться». Если вы стремительно худеете, то тревога — это тоже ответная реакция организма. В таком случае просто дайте организму время на восстановление. Спорт, медитации. Банально звучит, но дополнительная физическая нагрузка, дыхательные практики способствуют выработке гормонов, улучшающих наше настроение. Вовсе не обязательно мучать себя тяжелыми тренировками: это может быть приятная прогулка по парку или катание на велосипеде. Обратитесь к специалисту. Не терпите тревогу. Если сами не справляетесь, то обратитесь к психологу. Часто тревога перетекает в депрессию, а из этого состояния тяжелее выбраться.