Профессиональная сваха рассказала об идеале жениха и невесты

Недавнее исследование показало, что российские мужчины считают честность и верность наиболее важными качествами, которыми должна обладать невеста. Так ли это на самом деле и как за последние десятилетия менялся портрет идеальной невесты, «Вечерней Москве» рассказала психолог, профессиональная сваха и руководитель международного брачного агентства «Фортуната» Татьяна Тасуева.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Как, на ваш взгляд, изменилось представление об идеальной невесте со времен СССР?

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— Представление об идеальной невесте меняется вместе с обществом. В современной России женщины имеют больше возможностей для карьерного роста, чем, скажем, 30–40 лет назад. Поэтому сейчас мужчины уделяют больше внимания материальному статусу своей избранницы. Для них более важно: какую должность она занимает, какие знания у нее есть и так далее.

Кроме того, поднялся и возраст вступления в брак. Но у нас по-прежнему патриархальная страна, и замуж нужно выходить до 25 лет, потому что потом, как говорится, «характер портится».

— Опросы показывают, что для большинства мужчин важнее всего, чтобы их невеста была честной и верной. В связи с этим можно ли говорить о том, что мужчины начали меньше доверять женщинам?

— Нет, я так не считаю. Дело в том, что для русских мужчин всегда важнейшими ценностями были честность и верность. Но что касается своих избранниц, они, прежде всего, смотрят на внешность, а уж потом на все остальное. Просто мужчины в этом не признаются.

«Химия» начинается с соприкосновения с внешностью. И если девушка внешне не понравится, то всего остального просто не будет. И даже разговор не пойдет. В этом смысле ничего не меняется: для мужчин на первом месте внешность. Все мечтают о красивой невесте.

— Есть расхожее мнение, что мужчины стали более инфантильными? Что вы думаете на этот счет?

— К сожалению, вынуждена с этим согласиться. Общество изменилось, и девушки стали более активны. Они иногда сами способствуют тому, чтобы мужчины становились инфантильными, — все за них делают. И мужчины на уровне подсознания чувствуют: «Зачем что-то делать, если за тебя и так все сделают». Особенно это касается больших городов.

Но в целом какого-то смещения в пользу женщин, в сторону матриархата, конечно, нет. Мы все равно живем в мужском обществе. И какими бы мужчины ни были «слабыми» или «инфантильными», они все равно остаются мужчинами. И первое слово за ними, и последнее. Простой пример: если мужчина захочет познакомиться с девушкой, то может спокойно к ней подойти и проявить себя. А девушка так сделать не может. Она может только кокетничать, заигрывать и флиртовать. То есть девушки все еще ограничены в своих возможностях даже на таком уровне.

— Как бы вы могли описать портрет идеальной невесты?

— По моему опыту, то есть по запросам от клиентов, примерно так: образованная, спортивная и веселая девушка в возрасте от 28 до 35 лет. Необязательно красивая, но миловидная. Подготовленная к замужеству, то есть имеющая представление о ведение домашнего хозяйства, готовке и прочем. Сейчас, кстати, для этого есть много курсов.

— А как «выглядит» идеальный жених?