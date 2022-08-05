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1 час назад

Фразы, которые ваш мужчина мечтает услышать в постели

WomanHit.ru

Он буквально сойдет с ума. Оказавшись с мужчиной в постели, многие женщины ждут дальнейших действий от своего партнера, отказываясь так или иначе подогревать его желание. В этом случае не стоит удивляться, что с каждым моментом близости энтузиазм вашего мужчины будет угасать. Сексологи рекомендуют если и не проявлять серьезную активность в том, что касается секса, то хотя бы подогревать партнера вербально. Мы собрали топ фраз, к которым ваш мужчина не останется равнодушным в постели.

Фразы, которые ваш мужчина мечтает услышать в постели
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Можешь делать со мной все, что хочешь!»

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Трудно найти мужчину, который не был бы в восторге от возможности делать все, что заблагорассудится. Особенно когда дело касается секса. Естественно, вы не должны позволять партнеру делать то, что причиняет вам дискомфорт. Однако если вы подарите ему мысль, что вы в его полной власти, он буквально сойдет с ума.

«Жду момента, чтобы сорвать с тебя эту рубашку»

Идеальное начало прелюдии. Чтобы ваша ночь была по-настоящему горячей, необходимо «подогреть» друг друга заранее. Мужчины обожают, когда партнерши открыто говорят о своем желании, и стоит ли говорить, как ваше восхищение и нетерпение подпитывают его эго? Не бойтесь показаться слишком развратной — мужчина никогда не отпустит женщину, которая заставляет его чувствовать себя уверенно.

Повторяйте его имя

Вы, скорее всего, слышали, каким магическим эффектом обладают наши имена, когда их произносят важные нам люди. В постельных играх упоминание имен друг друга является невероятным сексуальным стимулятором. Мужчина понимает, что в данный момент полностью погружены в процесс и не представляете на его месте кого-то другого. Особенно мужчина ждет от вас выкриков собственного имени в момент кульминации. Просто попробуйте и проследите за его реакцией.

«Ты просто невероятный!»

И снова мы про одобрение. Позитивное подкрепление сексуальных успехов вашего партнера — прямая дорога к регулярному и качественному сексу, а также восхищению со стороны мужчины. Конечно, не нужно делать комплименты, когда вы хотите подбодрить мужчину, а секс тем временем был ужасен. Хвалите только в тех случаях и моментах, которые вам особенно понравились, мужчина запомнит и обязательно повторит в следующий раз. Не скупитесь на страстную похвалу.

Любовь,
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