Занявшиеся сексом в парке москвичи возмутили местных жителей

Жители Москвы увидели в парке пару, занимающуюся сексом. Такое поведение возмутило местных жителей.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Сообщается, что инцидент произошел в одном из парков Москвы 3 августа. Пост об этом появился в социальной сети "ВКонтакте".

– Кого-то так обуяла страсть, что дойти до более укромного места не получилось. И все это на глазах у гуляющих и детей, – написал автор поста.

В комментариях к посту местные жители написали, что возмущены таким поведением молодых людей. Однако нашлись и те, кто не увидел в этом ничего плохого.