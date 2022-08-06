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12 часов назад

Занявшиеся сексом в парке москвичи возмутили местных жителей

Vse42.ru

Жители Москвы увидели в парке пару, занимающуюся сексом. Такое поведение возмутило местных жителей.

Занявшиеся сексом в парке москвичи возмутили местных жителей
Фото:  Vse42.ru Vse42.ru

Сообщается, что инцидент произошел в одном из парков Москвы 3 августа. Пост об этом появился в социальной сети "ВКонтакте".

– Кого-то так обуяла страсть, что дойти до более укромного места не получилось. И все это на глазах у гуляющих и детей, – написал автор поста.

В комментариях к посту местные жители написали, что возмущены таким поведением молодых людей. Однако нашлись и те, кто не увидел в этом ничего плохого.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что житель Троицка наказал любовника супруги с помощью фаллоимитатора.

Любовь,
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