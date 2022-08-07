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3 часа назад

Врач-невролог рассказал о пользе и вреде поцелуев

Нижегородская правда

Врач-невролог Павел Хорошев рассказал о пользе и вреде поцелуев. Об этом сообщает infox.ru.

Врач-невролог рассказал о пользе и вреде поцелуев
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Одно из наиболее неприятных последствий – вред здоровью. Партнер во время поцелуя может передать другому болезнь – от герпеса до ковида.

Поцелуи также могут влиять на вес человека. Ученые установили, что во время поцелуя происходит обмен микрофлорой. Она способна как ускорять процесс переработки пищи, так и замедлять его. Так, микробы, которые ускоряют метаболизм, породили поговорку о том, что влюбленные быстро худеют.

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