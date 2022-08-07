Врач-невролог рассказал о пользе и вреде поцелуев

Одно из наиболее неприятных последствий – вред здоровью. Партнер во время поцелуя может передать другому болезнь – от герпеса до ковида.

Поцелуи также могут влиять на вес человека. Ученые установили, что во время поцелуя происходит обмен микрофлорой. Она способна как ускорять процесс переработки пищи, так и замедлять его. Так, микробы, которые ускоряют метаболизм, породили поговорку о том, что влюбленные быстро худеют.