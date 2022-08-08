4 неочевидные причины, почему женщины решаются на измену

Мы привыкли, что измены в 80% случаев связанны с мужчинами, так как сильному полу сложнее сдерживать свои желания и в принципе контакт с посторонней женщиной для них не требует особой подготовки, чего не скажешь о женской измене. При этом мало кто понимает, какие причины могут вызвать желание постоянной партнерши увидеть рядом с собой в постели другого мужчину. Мы вместе с психологом попытались разобраться в вопросе.

Ваши темпераменты сильно различаются

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Не всегда получается так, что мужчине секс необходим чаще, чем женщине. В этом нет ничего удивительного и тем более не стоит рассматривать низкое либидо партнера как патологию. Все дело в несовпадении темпераментов. Нам часто кажется, что даже если на начальных этапах отношений наши сексуальные стремления оказываются разными, то со временем мы подстроимся друг под друга. Но так никогда не происходит. Партнер с более высоким либидо начинает страдать из-за невозможности удовлетворить свои потребности. Отсюда могут вытекать всевозможные скандалы вплоть до очевидной измены.

Женщина раскрывает свою сексуальность

Часто бывает и так, что женщина выбирает мужчину очень рано и остается с ним на долгие годы. Конечно, если в интимной жизни обоим партнерам не на что пожаловаться, измена не так очевидна. Но бывают и случаи, когда женщине хочется больше экспериментов, на которые уже не готов ее постоянный партнер. Если стремление получить новые ощущения слишком велико, но мужчина не идет на уступки, с большой вероятностью женщина начнет искать мужчину, с которым сможет реализовать задуманное.

У женщины низкая самооценка

Еще одна неочевидная причина женской неверности в паре. Что интересно, мужчины нередко сами добиваются того, что их партнерша начинает сомневаться в себе. Как правило, речь идет об абьюзерах, для которых важен не эмоциональный контакт с половинкой, а власть над ней. Одним из побочных эффектов постоянной критики в сторону женщины может стать ее желание доказать, в первую очередь, самой себе, что она представляет ценность, женщины в таких ситуациях могут очень быстро решиться на измену с человеком, чье поведение будет в корне отличаться от поведения постоянно критикующего партнера.

Мужчина просто понравился