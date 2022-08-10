3 вида подруг, которых не стоит знакомить со своим мужчиной

Мы собрали самые опасные типы приятельниц.

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Рано или поздно наступает момент, когда приходится знакомить всех своих подруг со своим новым мужчиной. Нельзя сказать, что такое знакомство всегда заканчивается хорошо, так как обе стороны должны еще понравиться друг другу. Психологи собрали несколько типов подруг, которым лучше не знать, с кем вы встречаетесь, и которых не стоит знакомить со своим мужчиной в принципе. Вам же дороги ваши отношения с партнером?

Ей всегда плохо

Есть такой тип женщин, которых невероятно трудно удовлетворить. С этой задачей не может справиться никто — ни ее собственный мужчина, ни даже подруги вроде вас. Она всегда будет на своей волне, распространяя негатив. Часто такие женщины очень неприметны и всеми силами пытаются вызвать жалость. Есть вероятность, что ей удастся это сделать с вашим мужчиной, причем вы и сами этого не заметите, но будет уже поздно.

Она на одной волне с мужчиной

Еще один тип подруг, которую стоит держать подальше от своего мужчины, — настоящая пацанка. У таких женщин больше всего «друзей» мужчин, и они очень гордятся этим фактом. На самом же деле, как все мы знаем и понимаем, никакой дружбы между мужчиной и женщиной быть не может, а потому это только вопрос времени, когда между ней и кем-то из друзей вспыхнет страсть. Кто знает, возможно, это будет ваш мужчина. Нужны ли вам такие переживания?

Друг любой семьи