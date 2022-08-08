Ученые рассказали о пользе интимной близости

Во-вторых, в организмах людей, живущих здоровой сексуальной жизнью, вырабатывается большое количество антител, усиливающих иммунную систему.Кроме того, по мнению гинеколога Шерри Росс, секс помогает женщинам вылечить недержание мочи после родов и избавиться или хотя бы снизить боль, связанную с менструальным циклом, а оргазм гарантирует спокойный и легкий сон.

Более того, исследователи утверждают, что хороший секс значительно улучшает психическое состояние и предотвращает появление морщин. Результаты показали, что люди, которые имеют регулярную здоровую сексуальную жизнь выглядят примерно на семь лет моложе, чем люди, которые не занимаются любовью два-три раза в неделю», - пишет издание.И, наконец, секс поддерживает в форме мозг. Согласно новейшим исследованиям, «сексуально активные пожилые люди показывают гораздо лучшие результаты в вербальных и визуальных тестах».