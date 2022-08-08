Что говорит статистика о "норме" интимных отношений

Что говорит статистика о "норме" интимных отношенийРазнообразие в этой области настолько значительна, что ни одна статистика никогда не сможете отразить истинную картину испытывает большинство людей. Источник фото: ru.freepikЧеловеческая сексуальность, надо признать, отрасль очень запутанная. Капризов в сексе существует не менее вкусов в еде. И так же, как отличаются наши кулинарные предпочтения, так варьируются и наши сексуальные вкусы, изменяясь от страны к стране, от одного человека к другому и со дня на день.Именно поэтому попытка определить, что такое «нормальное» сексуальную жизнь, выглядит как минимум неразумным. Разнообразие в этой области настолько значительна, что ни одна статистика никогда не сможете отразить истинную картину испытывает большинство людей. Итак, BBC Future предлагает посмотреть на статистику, чтобы понять, насколько широкой может быть «норма» в спектре сексуальных отношений - от уровня сексуального желания к тому, что мы делаем в постели.Излишне говорить, что такие данные надо воспринимать очень осторожно. Исследования сексуального поведения часто неточны. Табу на разговоры о сексе, все еще существует в обществе, заставляет некоторых участников опросов скрывать правду, тогда как другие, наоборот, украшать свои «подвиги». Эти статистические данные, безусловно, не является последней истиной, а лишь попыткой оказать общее представление о диапазоне сексуальной жизни в XXI веке.Определить точное количество людей с нетрадиционной ориентацией крайне сложно. Данные могут варьироваться от 1% до 15% в зависимости от того, кто участвует в опросе, как формулируются вопросы, и что именно изучают исследователи: сексуальную привлекательность, поведение или идентичность.Некоторые недавние исследования из разных стран мира свидетельствуют, что существует определенное количество людей, которые полностью лишены сексуального желания, хотя это и не не означает, что они никогда не были в отношениях. Как и с вопросом сексуальной ориентации, точное количество людей неизвестна. Большинство статистических исследований останавливается на цифре 1%. Впрочем, в последнее время набирает силу движение за право на самоопределение людей, которые не испытывают сексуального влечения.Представление о том, что большинство случайных сексуальных контактов происходит с незнакомыми людьми, на самом деле, совершенно ошибочно. Секс часто связан с нарушениями общепринятых норм. Тем не менее, анонимные отношения «на одну ночь» - ситуация довольно редкая, как показывает исследование, проведенное в США в 2018 году.Эти цифры могут не отражать полную картину у подростков и 20-летних молодых людей. Но для большинства взрослого населения с юности до 60-ти лет данные примерно одинаковы. Иначе говоря, у 50% людей «ситуация довольно сложная».Эти данные были получены в ходе Глобального исследования сексуальной жизни, в котором приняли участие более 50 000 американцев старше 18 лет. Хотя частота половых контактов с возрастом снижается, она на самом деле не такая низкая, как можно себе представить. Недавний опрос граждан пожилого возраста (средний возраст которых составлял 70 лет) показало, что по крайней мере 50% имели половые контакты более двух раз в месяц, а 11% наслаждались сексуальной жизнью каждую неделю. Такие результаты показало анонимный опрос почти 2 тысяч респондентов в возрасте 18-59 в США, которых спросили, что именно они делали, когда в последний раз занимались сексом.Хотя по данным онлайн-опросов в Канаде и США лесбиянки обычно занимаются сексом реже, чем геи или гетеросексуальные пары, это, кажется, как раз тот случай, когда лучше меньше, но лучше. Источник: Канадский журнал человеческой сексуальности.Принято считать, что оргазм симулируют только женщины. Впрочем, недавнее исследование в США показало, что довольно значительное количество мужчин также имитируют кульминацию во время различных типов сексуальных действий.Причина, как и следовало ожидать, заключается в том, что они не чувствовали себя в настроении, но не хотели огорчать своего партнера. Несмотря на то, что представители сильного пола и сами время от времени симулируют оргазм, только 20% мужчин считают, что их партнеры могут сделать то же самое