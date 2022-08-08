Стоит ли откровенно говорить о своих интимных фантазиях

К счастью, те времена давным-давно канули в лету, и в нашу жизнь плотно вошла сексуальная революция. Сейчас нам не стыдно смотреть фильмы с откровенными сценами, хвастаться перед друзьями своими похождениями и даже делиться опытом в Интернете.

Фото: Inc-News Inc-News

Между тем, обсуждать данную тему со своим партнером, почему-то, до сих пор бывает неудобно. Исследования показали, что более 60% женщин и свыше 75% мужчин имеют сексуальные фантазии. Правда, рассказывать о них своим вторым половинкам спешат далеко не все. В чем причина такого поведения?

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Вполне вероятно, уверены психологи, что все дело в комплексах, которые зародились еще в советское время. Тогда было не принято говорить о сексе, подобные разговоры считались аморальными. «А что люди скажут?» – вот что крепко засело в наших головах.

Однако специалисты уверяют, что сексуальные фантазии – это норма, и они есть у всех и бояться их не нужно. Обсуждение своих желаний с партнером может стать отличным дополнением к прелюдии, созданию более тесной связи и повышению доверия.

Не бывает странных фантазий

Существует мнение, что любая сексуальная фантазия, отличающаяся от «ванильного» секса, – странная и неправильная. Это большое заблуждение! Все, что не противоречит уголовному кодексу, имеет место быть не только в вашей голове, но и в вашей постели.

Фантазии обычно делятся на два вида – осуществимые и неосуществимые. В первую категорию попадают те, которые можно осуществить, даже если это кажется нереальным. Секс с мулатками-близняшками на капоте раритетного кабриолета – из этой серии. Во вторую категорию попадают те мечты, которые невозможно воплотить в реальность. Это может быть секс с женщиной-кошкой, например.

Психологи уверены, что слово «странный» имеет осуждающее значение, и ему нет места в разговорах о сексе. В таком случае лучше называть свои фантазии креативными или необычными. Конечно, не каждый партнер захочет разыгрывать то, что вы намерены попробовать, так как все мы разные, но это не значит, что вы должны молчать.

Нельзя держать свои фантазии взаперти

Если вам стыдно говорить с партнером о своих эротических фантазии, нужно перебороть это чувство. Ведь тот, с кем вы делите свою постель ночь за ночью, обычно является самым близким для вас человеком. Так кому, как не ему, рассказывать о своих сексуальных мечтах?

Как и во всех аспектах отношений, вы всегда должны быть в состоянии поделиться своими чувствами без суждения. Конечно, иногда вы можете захотеть сохранить фантазию только для себя. Однако психологи предупреждают, что недосказанность в сексе ведет к неудовлетворенности и, как результат, ухудшению отношений.

Как показывает практика, реализация фантазий (тем более, совместных) – отличный способ сохранить отношения яркими и привнести в них страсть, которая обычно потухает после нескольких лет совместной жизни. Вы же не хотите в конечном итоге обидеть своего партнера, скрыв от него свои мечты?

Как говорить о сексуальных фантазиях

Если у вас есть опасения относительно реакции партнера на вашу сексуальную мечту, во-первых, рассказывайте о ней так, будто вы не хотите воплотить ее в жизнь. Например, можно сказать: «Дорогая, у меня есть невероятно горячая фантазия о тебе, и я хотел бы рассказать об этом».

Во-вторых, попробуйте описывать свою эротическую фантазию как сцену из фильма или книги, а потом оцените реакцию партнера. Если его это заинтересовало, предложите воплотить сказанное в постели. Если же реакция была негативной, постарайтесь узнать, что конкретно партнеру пришлось не по душе.

В-третьих, можно прямо во время секса сказать: «У меня есть кое-какая идея. Уверен, она тебе понравится», и начать воплощать ее, наблюдая за реакцией партнера. Вполне вероятно, что в порыве страсти ваша фантазия окажется как нельзя кстати и вы вдвоем получите невероятное наслаждение.

Что делать, если партнер напуган

Всегда есть страшное чувство, что кто-то, кого мы любим, отвергнет нас или подумает, что мы отвратительны из-за своих сексуальных фантазий. Даже если у вас стабильные любовные отношения, это не всегда успокаивает и вселяет надежду.

В случае негативной реакции на вашу эротическую фантазию, спросите своего партнера, что именно ему неприятно или противно в ваших словах. Психологи уверены, что за всеми человеческими действиями лежит прошедший опыт. Вероятно, у вашего партнера был негативный опыт, связанный с тем, что вы ему предложили.