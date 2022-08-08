Психолог рассказала, каких женщин не берут замуж

Вступление в брак — тема очень серьезная. Пока один партнер грезит свадьбой, другой боится ответственности. Действительно, мы все устроены по-разному.

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Кто-то живет мечтой о семье, в голове прокручивает сцены идеального торжества и тайком подбирает платье на сайтах свадебных салонов. Другие напротив боятся брака как огня.

Третьи не парятся, оформляют отношения только в том случае, когда появляется повод в виде ребенка или грядущей ипотеки. Кто-то и вовсе не видит в этом смысла. Именно по этой причине в новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о браке

— что это значит для современных пар, и как найти консенсус в разногласии на эту тему.

Наш спикер — сексолог и психолог Лена Третьякова совсем скоро выйдет замуж второй раз. Поэтому мы поговорили с ней о том, как люди в целом воспринимают процесс бракосочетания, почему одним с этим везет, а другим не очень. А также мы обсудили, когда наступает идеальный момент для вступления в рак.

Таймкод:

1.50 — Опыт замужества Лены

6.50 — Надо ли мотивировать партнера принять решение о замужестве

9.50 — Зачем идти замуж, если потом разведешься

12.40 — Почему некоторые женщины легко находят мужей, а другие жаждут свадьбы, но ничего не выходит

16.50 — Можно ли сделать примерного мужа из альфа-самца

22.00 — Почему люди боятся быть без отношений

26.00 — Брак в 18 и 30 лет. Разница!

30.10 — В чем прикол брака? Зачем он нужен

37.40 — Трудно найти мужа в России? Попробуйте за границей

39.50 — Патриархальный взгляд на брак портит брак

47.20 — Готова на все, но не на свадьбу.

50.00 — Лучший срок для предложения

56.00 — Брак по залету? Ок или нет.

1.02.30 — Как понять, что рядом вообще не ваш человек.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий