Названо идеальное время суток для занятия сексом

Британские ученые провели исследования с целью выявить лучшее время для занятий любовью. Путем опроса и ряда научных экспериментов им удалось установить, что концентрация тестостерона в мужском организме близка к своему пику в предрассветные часы.

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Удалось вывести даже точное время – 5:48 утра. Именно тогда лучше всего предаваться плотским утехам.

Правда, установленное время эксперты считают приблизительным, поскольку многое в наборе «мужской силы» зависит от здоровья, оставшейся после прошедшего дня усталости, а также от комнатной температуры, наличия света и даже интерьера спальни.

Например, чем светлее в комнате, где спит пара, тем сильней мозг мужчины подает ему сигнал о выброшенной в его организм порции гормонов, готовых к действию. В такие моменты мужчины просыпаются раньше своих партнерш, начиная предварительные ласки.