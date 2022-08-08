5 главных мужских ошибок при интимной близости

Когда в постели что-то не получается, мужчины чаще всего начинают беспокоиться о своем здоровьем. Между тем, дело чаще всего бывает в психологии и… физиологии.

Бесспорно, если у мужчины начались проблемы в постели, которые становятся систематическими или, как минимум, неудачи стали случаться слишком часто, это серьезный повод задуматься о том – все ли у него в порядке со здоровьем.

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Есть специальные врачи, можно пройти обследование с целью выявления этих проблем. Возможно, причина любовных неудач действительно кроется в какой-то болезни.

Однако, как заявляет сексолог Лори Уотсон, существует пять основных мужских ошибок во время сексуальных контактов, которые не имеют никакого отношения к здоровью и проблемам с ним.

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Главная первопричина всех этих сексуальных ошибок заключается в самих мужчинах, в их психологии, в их зачастую неискоренимом эгоизме и нежелании взглянуть на себя более трезво.

Как минимум, две из пяти основных мужских ошибок, по словам госпожи Уотсон, связаны с отношением партнеров к женскому возбуждению.

Во-первых, в сексуальном контакте мужчины ошибочно думают, что женщины должны возбуждаться так же мгновенно, как они сами. При том, что женская и мужская физиология – это две абсолютно разные вещи.

Вторая ошибка плавно вытекает из первой. Когда возбужденные мужчины в первые мгновения эротических игр не замечают ответного возбуждения от женщин, многие дико расстраиваются, разочаровываются.

В этом случае, с одной стороны мужчина может подумать, что партнершу он сексуально не привлекает, и всякое желание тут же пропадет.

С другой стороны женщина, видя разочарование партнера, начнет волноваться и переживать, и из-за этого у нее самой пропадет еще только пробуждающееся возбуждение. И все - постельные игры заканчиваются, толком даже не начавшись. Понятно, что хеппи-энд в таких ситуациях не предусмотрен, настроение незадачливых партнеров резко уходит в «минус».

Следующие две мужские ошибки также связаны с поспешностью, которая чаще всего присуща именно мужчинам. Женщины в этом вопросе менее поспешны, зато более основательны.

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В любом случае, как утверждает специалист, слишком быстрый переход к стимуляции гениталий и страх слишком быстрой эякуляции – это то, что является наиболее распространенными ошибками мужчин в постели. В последнем случае партнер чувствует за собой вину – ведь он удовольствие как бы получил, а его партнерша, скорее всего, не успела.

Подобное чувство вины со временем может превратиться в фобию, которая не будет выходить из головы мужчины во время сексуальных игр. Понятно, когда мысли заняты какой-то проблемой, секс может получиться… так себе. А то не получиться и вовсе.

Последней важной ошибкой мужчин во время интима, по мнению эксперта, является их физиологическая неграмотность. В большинстве случаев партнеры концентрируют внимание на влагалище, в то время, как у подавляющего большинства женщин большей чувствительностью обладает клитор.