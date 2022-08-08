Искать замену и стирать ему носки: ошибки после расставания

Психологи сравнивают стресс после расставания или развода со смертью близкого человека. Кто-то старается забыться в работе, свиданиях, другие чувствуют лишь апатию и хотят закрыться в четырех стенах.

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Рано или поздно боль утихнет и жизнь вернется в прежнее русло, но можно допустить досадные ошибки в период расставания.

Ошибка первая: искать замену, как можно быстрее

Говорят, клин клином вышибают, но, когда речь идет об отношениях, искать замену тому, кто разбил вам сердце, очень опасно. В попытках утешиться можно навредить и себе, и новому партнеру.

Большинство из тех, кто после расставания находил новые отношения слишком быстро, признавались, что не могли полностью довериться новому спутнику, постоянно ожидая предательства, или сравнивали его с предыдущим партнером.

Пока травмы не проработаны, а эмоции не пережиты, не стоит начинать новый роман.

Ошибка вторая: пытаться вернуть бывшего

Даже если отношения себя изжили, инициатива расставания принадлежит всегда одному из партнеров. После разрыва оба чувствуют себя плохо, но того, кого оставили, обуревает целый спектр эмоций от унижения до надежды.

Если все мысли заняты не тем, как вернуть экс-возлюбленного, пройти все стадии принятия будет почти невозможно. Психологи считают, что одержимость мыслями о том, как должно быть, — прямой путь к депрессии.

Ошибка третья: пытаться остаться друзьями

Фраза «Давай останемся друзьями!», скорее, способ смягчить разрыв, чем реалистичное предложение. Настоящая дружба предполагает искренность и доверие, а значит, вам придется выслушивать о новых знакомствах экс-возлюбленного.

Еще одна опасность — начать помогать бывшему с бытовыми делами, в надежде, что он поймет, насколько вы необходимы ему. Но в итоге мужчина получает комфорт без обязательств, а вы — зависимость и глубокую травму.

Ошибка четвертая: рассказать всем о подробностях