Как правильно ругаться с мужем: 5 неочевидных ошибок

Ссоры — абсолютно нормальная практика в любых отношениях. Неизбежны они и в семейной жизни, а потому очень важно научиться ругаться правильно, чтобы любой конфликт шел не во вред, а во благо.

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Для женщины ссора — это выяснение отношений и выплеск эмоций и энергии. Этот аспект очень важен, и психически здоровый мужчина обязательно позволяет своей женщине выбросить эту эмоцию, чтобы восстановить свой гормональный фон. Однако о том, как же правильнее ругаться, используя ссору как способ развития отношений, нам рассказала психолог, коуч по женской энергетике и блогер Кристина Руссо.

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1. Говорить с позиции «я»

Все то, что беспокоит вас, нужно обозначать с позиции «я». К примеру: «Мне было очень неприятно», «Меня это сильно обидело», «Я была очень зла» и т.д. Во время ссоры, когда мужчина слышит в свою сторону претензию, он начинает чувствовать за это вину. Это побуждает к действиям и мешает ему услышать то, что вы на самом деле хотели ему сказать. Если же вы будете обозначать проблемы с позиции «я» мужчине будет легче вас понять, легче решить вставший вопрос, ведь он будет делать это не из чувства вины, а из здравого, спокойного состояния.

2. Не принуждать к ссоре

Иногда бывают ситуации, когда мужчина по каким-либо причинам не готов выходить на диалог — он не хочет, устал или же чем-то занят. В такие моменты многие женщины склонны переходить к истерике и пытаться всеми способами все же вывести мужчину на разговор, однако ничего хорошего из этого не выйдет. Мужчина не способен воспринимать информацию в истерическом окрасе. Он не сможет услышать то, что вы будете пытаться до него донести, и конфликт будет повторяться. Лучше в таком случае отложить разговор до того момента, когда мужчина будет к нему готов. Это будет проявлением мудрости и уважения личных границ партнера, что очень важно в отношениях.

3. Ссориться с сытым мужчиной

Есть одна интересная особенность — лучше ругаться с мужчиной, когда он сыт. Если вы живете вместе, накормите его. Если же нет, можно до этого сходить в кафе или ресторан. И на самом деле женщин это тоже касается, ведь голодный человек — не ресурсный человек. В этом состоянии самое первая необходимость и потребность — удовлетворить свой аппетит. Когда человек голоден его уровень агрессии повышается, из-за чего в определенный момент с большей вероятностью человек потеряет контроль над своими эмоциями, и вместо продуктивной ссоры выйдет скандал.

4. Нужное время, нужное место

Очень важно уметь не выносить скандалы на публику. Если есть потребность в ссоре, она обязательно должна происходить дома, вне зоны наблюдения посторонних. Мужчины очень не любят, когда женщины закатывают истерики прямо на улице в толпе народа — в этом случае они не слышат того, что им пытаются сказать. Если произошло какое-то очень неприятное событие вне дома, лучше подождать и начать его обсуждение, когда вы будете наедине. К тому же это даст вам время немного успокоиться и разложить свои мысли по полочкам, чтобы максимально грамотно объяснить, что именно вас обидело и почему.

5. Дать мужчине слово