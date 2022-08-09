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1 час назад

Можно ли на самом деле увести мужчину из семьи

Даша Краснова

Попасть в отношения с женатым может каждый человек, потому что люди периодически утаивают текущий статус своих отношений. При этом отношения, построенные на лжи, чаще всего заканчиваются фиаско.

Можно ли на самом деле увести мужчину из семьи
Фото: unsplashunsplash

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы рассмотрели ситуацию, когда у кого-то из пары появляется любовница. Мы ответили на вопросы, почему люди ищут себе параллельных партнеров, почему любовницы остаются в таких отношениях, а жены и мужья закрывают глаза на измены.

Всем известно, что слова мужчины о том, что он вот-вот разведется, но оттягивает момент, потому что «жена расстроится, болеет, растит ребенка» — это красный флаг. Но женщины вновь и вновь попадают в узы тройных союзов, соперничают между собой и всячески пытаются добиться объекта своей любви. Почему одни попадают в это, а другие не сталкиваются никогда?

Спикером в этой серии стала Виктория Ашихмина — гештальт-терапевт, сексолог и специалист по работе с травмой. Она рассказала, как обычно строятся отношения с женатыми, почему мужчины не уходят из семьи годами, а женщины предпочитают делать вид, что ничего не замечают.

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Виктория Ашихмина

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Любовь,Google,Apple,
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