Можно ли на самом деле увести мужчину из семьи

Попасть в отношения с женатым может каждый человек, потому что люди периодически утаивают текущий статус своих отношений. При этом отношения, построенные на лжи, чаще всего заканчиваются фиаско.

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В новой серии подкаста "Активное согласие" мы рассмотрели ситуацию, когда у кого-то из пары появляется любовница. Мы ответили на вопросы, почему люди ищут себе параллельных партнеров, почему любовницы остаются в таких отношениях, а жены и мужья закрывают глаза на измены.

Всем известно, что слова мужчины о том, что он вот-вот разведется, но оттягивает момент, потому что «жена расстроится, болеет, растит ребенка» — это красный флаг. Но женщины вновь и вновь попадают в узы тройных союзов, соперничают между собой и всячески пытаются добиться объекта своей любви. Почему одни попадают в это, а другие не сталкиваются никогда?

Спикером в этой серии стала Виктория Ашихмина — гештальт-терапевт, сексолог и специалист по работе с травмой. Она рассказала, как обычно строятся отношения с женатыми, почему мужчины не уходят из семьи годами, а женщины предпочитают делать вид, что ничего не замечают.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий