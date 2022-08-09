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45 минут назад

Эксперт рассказала, какие фотографии отпугивают мужчин на сайтах знакомств

Москва24

Фотографии женщин в провокационном образе с броским макияжем могут отпугнуть мужчин на сайте знакомств, заявила стилист и блогер Лена Червова.

Какие фотографии отпугивают мужчин на сайтах знакомств
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Длинные ногти, массивные украшения, броский макияж, цветокоррекция, чрезмерно яркие принты, маскулинная одежда – все это антитренды, которые отталкивают мужчин",

– сообщила она в беседе с "Газетой.ру".

Стилист рекомендовала выбирать женственные образы, отдавая предпочтение платьям-комбинации, платьям-рубашки, жакетам, рубашкам и топам. При этом следует оставаться "женщиной-загадкой".

Она также отметила, что понятие красоты у всех мужчин отличается, поэтому следует правильно себя подать. По словам Червовой, поза на фотографии должна отражать внутреннее состояние женщины и показывать открытость для знакомств.

Ранее клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева сообщила, что сильнее всего мужчин привлекает в женщинах внешний вид, фигура, взгляд, голос и запах.

По ее словам, мужчины обращают внимание в целом на весь образ, который состоит из макияжа, прически, одежды и обуви. Она рассказала, что если женщина хочет привлечь внимание определенного мужчины, то ей следует выбрать подходящую одежду.

Любовь,
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