3 верных признака, что вы встретили будущего мужа

Действительно ли он — ваша судьба? Встретить «своего» человека бывает невероятно сложно. Кто-то тратит на этот процесс всю свою жизнь, при этом велика вероятность пропустить такого человека. Психологи уверены — понять, что партнер действительно вам подходит и с ним можно строить долгие отношения, можно по определенным признакам, о которых мы и поговорим.

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Вам удается быстро помириться

Без конфликтов очень сложно представить любые отношения, но помириться и идти дальше получается не всегда. Верным признаком того, что вы с человеком слышите и, самое главное, понимаете друг друга, является умение быстро находить компромиссы и быстро мириться. Когда человек слишком зациклен на себе, ему трудно сделать первый шаг навстречу любимому и признать неправоту. Если ваш любимый человек всегда готов признать, что он не прав, или же всегда ищет способы решить проблему, с таким партнером можно смело строить далекоидущие планы.

Вы не чувствуете напряжения в отношениях

Психологи в один голос говорят о том, что в отношениях важен комфорт, когда каждый из партнеров равен в правах и не боится высказывать мнение. Только в этом случае можно говорит о здоровом развитии. Когда ваша половинка может вас принять в любом виде и состоянии, можно говорить о том, что человеку вы действительно важны. Ему вполне можно доверить свою жизнь, согласившись стать его женой.

Вы разделяете его интересы