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1 час назад

Священник объяснил пристрастие Казановы к смене партнерш

Мослента

Пристрастие Казановы к смене партнерш объяснил в личном Telegram-канале священник и блогер Николай Бабкин. Он рассказал, почему мужчины считают возможным супружескую измену.

«Чтобы хранить верность, необходим таланте»
Фото: МослентаМослента

«Донжуаны лишены воображения. Казанову принято считать многостаночником, а он был просто лентяем. Потому что, как ни меняй пассий, ты-то остаешься все тем же поборником пути наименьшего сопротивления. Чтобы хранить верность, необходим талант»,

— процитировал священник французского актера, режиссера и романиста Фредерика Бегбедера.

По мнению Бабкина, все измены начинаются в голове. Мужчины считают их допустимыми, потому что «так делают все». Нередко в качестве оправдания неверные партнеры обвиняют в изменах жен. Но после разводов и последующих браков истории обычно повторяются. По словам священника, в глубине души они не считали измену катастрофой и это легкомысленное отношение к греху «отрекошетило» по их семейным отношениям.

Выход из ситуации также находится в голове, уточнил Бабкин. Изменщику следует признать грех без поиска виновных и перестать называть страсть любовью. Затем предстоит заново строить отношения, сокращая эмоциональную дистанцию через уважение и доверие, добавил он.

«Чтобы хранить верность, необходим талант. Чтобы вернуть любовь, нужен талантище»,

— заявил священник.

Ранее священник раскрыл причины выбора женщинами роли любовницы. Священник отметил, что зачастую любовницы любят рассказывать про свою свободу, нежелание быть «мамкой» и портить фигуру беременностью.

Любовь,Фредерик Бегбедер,
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