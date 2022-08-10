«Чтобы хранить верность, необходим таланте»

Пристрастие Казановы к смене партнерш объяснил в личном Telegram-канале священник и блогер Николай Бабкин. Он рассказал, почему мужчины считают возможным супружескую измену.
«Донжуаны лишены воображения. Казанову принято считать многостаночником, а он был просто лентяем. Потому что, как ни меняй пассий, ты-то остаешься все тем же поборником пути наименьшего сопротивления. Чтобы хранить верность, необходим талант»,
— процитировал священник французского актера, режиссера и романиста Фредерика Бегбедера.
По мнению Бабкина, все измены начинаются в голове. Мужчины считают их допустимыми, потому что «так делают все». Нередко в качестве оправдания неверные партнеры обвиняют в изменах жен. Но после разводов и последующих браков истории обычно повторяются. По словам священника, в глубине души они не считали измену катастрофой и это легкомысленное отношение к греху «отрекошетило» по их семейным отношениям.
Выход из ситуации также находится в голове, уточнил Бабкин. Изменщику следует признать грех без поиска виновных и перестать называть страсть любовью. Затем предстоит заново строить отношения, сокращая эмоциональную дистанцию через уважение и доверие, добавил он.
«Чтобы хранить верность, необходим талант. Чтобы вернуть любовь, нужен талантище»,
— заявил священник.
Ранее священник раскрыл причины выбора женщинами роли любовницы. Священник отметил, что зачастую любовницы любят рассказывать про свою свободу, нежелание быть «мамкой» и портить фигуру беременностью.