«Чтобы хранить верность, необходим таланте»

«Донжуаны лишены воображения. Казанову принято считать многостаночником, а он был просто лентяем. Потому что, как ни меняй пассий, ты-то остаешься все тем же поборником пути наименьшего сопротивления. Чтобы хранить верность, необходим талант»,

По мнению Бабкина, все измены начинаются в голове. Мужчины считают их допустимыми, потому что «так делают все». Нередко в качестве оправдания неверные партнеры обвиняют в изменах жен. Но после разводов и последующих браков истории обычно повторяются. По словам священника, в глубине души они не считали измену катастрофой и это легкомысленное отношение к греху «отрекошетило» по их семейным отношениям.