Психолог рассказала, как отказать мужчине в интиме

Юлия Хадарцева, психолог, рассказала, как правильно отказывать мужчине в интиме. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Эксперт посоветовала не воспринимать женщинам интимную близость как нужду, иначе при каждом согласии это будет восприниматься как насилие. Она также добавила, что из-за принуждения могут развиться болезни на фоне психосоматики. Поэтому психолог рекомендовала всегда честно говорить о том, что она хочет во время этого процесса. В таком случае у мужчины будет стимул и мотивация возбуждать.

Хадарцева заявила, что нужно откровенно говорить с мужчиной о том, почему у женщины нет желания заниматься интимом. Тогда он не обидится на отказ, а возьмет на себя часть обязанностей, которые вызывают стресс. Например, предложит заняться работой по дому.