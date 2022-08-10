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59 минут назад

Психолог рассказала, как отказать мужчине в интиме

Мария Каткова

Юлия Хадарцева, психолог, рассказала, как правильно отказывать мужчине в интиме. Об этом сообщает "Лента.ру".

Психолог рассказала, как отказать мужчине в интиме
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт посоветовала не воспринимать женщинам интимную близость как нужду, иначе при каждом согласии это будет восприниматься как насилие. Она также добавила, что из-за принуждения могут развиться болезни на фоне психосоматики. Поэтому психолог рекомендовала всегда честно говорить о том, что она хочет во время этого процесса. В таком случае у мужчины будет стимул и мотивация возбуждать.

Хадарцева заявила, что нужно откровенно говорить с мужчиной о том, почему у женщины нет желания заниматься интимом. Тогда он не обидится на отказ, а возьмет на себя часть обязанностей, которые вызывают стресс. Например, предложит заняться работой по дому.

Ранее сообщалось, что психолог назвал способы справиться с привычкой есть сладкое.

Любовь,
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