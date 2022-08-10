Варианты необычных подарков для любимых

Любимую хочется радовать приятными сюрпризами и необычными подарками. Даже если она находится далеко или совершенно нет времени на посещение магазина и выбор товара.

Фото: 62info.ru 62info.ru

Одним из языков любви психологи называют подарки. Наравне с вниманием или помощью презенты являются инструментом, который помогает выразить чувства, раскрыть ценность взаимоотношений с возлюбленной.

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А чтобы подарки каждый раз радовали и вдохновляли, нужно находить все более интересные варианты и преподносить их в созданной атмосфере праздника. Тогда можно просто заказать букет и он станет «гвоздем программы», поможет вызвать позитивные эмоции, расположить к себе, перенаправить внимание на сердечную сторону отношений между влюбленными.

Оригинальные подарки

Чтобы сделать подарок необычным, нужно, во-первых, чутко прислушиваться к тому, что говорит ваша любимая, во-вторых, реагировать на текущую ситуацию. Например, вы заметили, что в последнее время девушка загрустила или обеспокоена своим здоровьем, лучшее, чем вы сможете ее поддержать – комплиментом. Расскажите ей, что она выглядит ослепительно, никогда раньше она не была такой цветущей и привлекательной. А в подтверждение зайдите на Озон, чтобы купить букет из экзотических цветов. Попросите, чтобы флорист оформил композицию с особым шармом, расскажите, что вы хотите увидеть в результате. Тогда и ваше настроение будет на высоте, и ваша девушка почувствует себя любимой, окруженной заботой и любовью.

Кстати, букет может быть составлен не только из растений, но и из:

конфет;

пирожных;

шариков;

фруктов;

овощей;

ягод;

мягких игрушек;

шампанского;

колбасы;

воздушных шариков и т. д.

Перейдите по ссылке ozon.ru/category/bukety-iz-zhivyh-tsvetov – выбирайте вкусные, полезные, красивые подарки.

Если вы хотите намекнуть девушке, что готовите ей сюрприз в виде поездки к морю, вы можете подарить ей спасательный круг или смешную панаму. Скажите ей, что ваш подарок может ей вскоре пригодиться, и она будет заинтригована и станет более оживленной и радостной. Для этой цели подойдет даже банальный тюбик солнцезащитного крема, он станет поводом задуматься о том, куда же вы хотите пригласить любимую.

Если вы живете в браке несколько десятков лет и кажется, что вы прошли все этапы романтики и становления отношений, не забывайте о том, что женщина всегда ожидает от своего мужчины смелых и красивых поступков. Не разочаровывайте ее. Для этого не нужно делать дорогостоящие подарки, ведь жена, как никто другой, знает о настоящем финансовом положении в семье. И лишать ее маленьких радостей не нужно, да и опасно. Находите поводы для того, чтобы подарить жене конфету, букет ромашек или мороженое. Ее восхищенный взгляд покажет вам, что вы угадали и она нуждалась именно в такой заботе с вашей стороны.