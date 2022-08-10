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1 час назад

Женщины оказались способны испытывать три вида оргазма

Газета.Ru

Новое исследование неврологов из Пражского университета показало, что женщины испытывают один из трех типов оргазма. Работа ученых была опубликована в журнале Journal of Sexual Medicine.

Женщины оказались способны испытывать три вида оргазма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи обнаружили, что когда женщины-добровольцы достигают оргазма, их мышцы тазового дна преимущественно демонстрируют один из трех паттернов: «волна», «вулкан» или «лавина».

Ведущий исследователь Джеймс Пфаус объяснил, что эти названия иллюстрируют то, как мышцы тазового дна напрягаются во время подготовки к оргазму и снимают напряжение при его наступлении.

«Волна» выглядит как последовательные сокращения и расслабления мышц при оргазме. «Лавина» движется на более высоком напряжении мышц тазового дна с сокращениями, которые снижают напряжение во время оргазма. «Вулкан» означает, что сначала мышцы расслаблены, а затем резко напрягаются и расслабляются», — объяснил профессор Пфаус.

Для исследования 54 женщины использовали подключенный по Bluetooth вибратор, который определяет силу сокращений мышц тазового дна с помощью двух датчиков по бокам и отправляет данные на защищенный интернет-сервер.

Женщинам, которые выполняли задания дома, было предложено самостоятельно стимулировать себя до оргазма, и выключить устройство через две минуты после достижения оргазма. Это нужно было повторить в течение нескольких дней.

Затем данные были проанализированы. Они показали, что почти у 50% женщин (26) были «волнообразные» оргазмы, у 17 — «лавинные» и у 11 — «вулканические».

Любовь,
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