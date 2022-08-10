Женщины оказались способны испытывать три вида оргазма

Новое исследование неврологов из Пражского университета показало, что женщины испытывают один из трех типов оргазма. Работа ученых была опубликована в журнале Journal of Sexual Medicine.

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Исследователи обнаружили, что когда женщины-добровольцы достигают оргазма, их мышцы тазового дна преимущественно демонстрируют один из трех паттернов: «волна», «вулкан» или «лавина».

Ведущий исследователь Джеймс Пфаус объяснил, что эти названия иллюстрируют то, как мышцы тазового дна напрягаются во время подготовки к оргазму и снимают напряжение при его наступлении.

«Волна» выглядит как последовательные сокращения и расслабления мышц при оргазме. «Лавина» движется на более высоком напряжении мышц тазового дна с сокращениями, которые снижают напряжение во время оргазма. «Вулкан» означает, что сначала мышцы расслаблены, а затем резко напрягаются и расслабляются», — объяснил профессор Пфаус.

Для исследования 54 женщины использовали подключенный по Bluetooth вибратор, который определяет силу сокращений мышц тазового дна с помощью двух датчиков по бокам и отправляет данные на защищенный интернет-сервер.

Женщинам, которые выполняли задания дома, было предложено самостоятельно стимулировать себя до оргазма, и выключить устройство через две минуты после достижения оргазма. Это нужно было повторить в течение нескольких дней.