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2 часа назад

Неврологи разделили женские оргазмы на три типа

Naukatv.ru

Волна. Лавина. Вулкан. Может показаться, что в этих словах нет ничего даже отдаленно сексуального, но новое исследование призвано изменить это. Исследование неврологов Карлова университета в Праге (Чехия) показало, что женские оргазмы делятся на три категории: волна, лавина и вулкан, пишет Prague morning. Научная статья с описанием методов и результатов исследования вышла в рецензируемом Journal of Sexual Medicine.

Неврологи разделили женские оргазмы на три типа
Фото: Naukatv.ruNaukatv.ru

«Волна» — это короткий всплеск тазовых сокращений, приводящий к снятию напряжения. «Вулкан» так называется потому, что этот тип оргазма больше похож на взрыв, поскольку напряжение тазового дна снимается резко. «Лавину» вызывают более сильные сокращения тазового дна, которые уменьшаются во время и после оргазма.

В исследовании приняли участие 54 женщины, которые использовали специальный «умный» вluetooth-вибратор. Он имеет два датчика, которые определяют силу сокращений тазового дна, чтобы затем можно было проанализировать закономерности.

Выяснилось, что чаще всего встречаются «волновые» оргазмы. Этот тип испытывали 26 женщин, при этом у 17 был «лавинный» оргазм и у 11 — «вулканический».

Джеймс Пфаус, профессор неврологии Карлова университета, который руководил исследованием, сказал, что 54 человека — конечно, довольно маленький размер выборки, но это исследование — только начало.

Пфаус говорит, что, хотя они еще не закончили сбор данных, уже ясно, что каждая женщина имеет конкретный преобладающий тип сексуальной реакции.

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