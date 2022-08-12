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7 минут назад

Психологи объяснили, как меняется сексуальная жизнь родителей после рождения ребенка

Газета.Ru

Психологи из Торонтского университета изучили, как меняются сексуальные проблемы после рождения ребенка от 3 до 12 месяцев после родов. Работа ученых была опубликована в журнале Journal of Sexual Medicine.

Как меняется сексуальная жизнь родителей после рождения ребенка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании приняли участие 203 пары родителей – партнеры по отдельности прошли опрос об их сексуальной жизни через 3, 6, 9 и 12 месяцев после родов. Анализ результатов опроса показал, что через 3 месяца после родов у матерей был более высокий уровень послеродовых сексуальных проблем, чем у отцов.

По сравнению с партнерами, в период от 3 до 12 месяцев после родов у матерей наблюдалось как более резкое снижение беспокойства по поводу изменений тела, так и более резкое увеличение беспокойства по поводу возвращения на работу.

По словам исследователей, послеродовые сексуальные проблемы связаны с депрессивными симптомами, стрессом и снижением удовлетворенности отношениями, о них обычно сообщают как матери, так и их партнеры. Однако исследование показало, что матери и отцы испытывают разные проблемы.

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