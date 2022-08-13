5 тем, которые заставят мужчину сбежать со свидания

Встреча может закончиться очень быстро, и вы больше не увидитесь.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Отправляясь на свидание, мы планируем произвести сногсшибательное впечатление, однако иногда женщины пугают мужчину еще момента, когда в ресторане принесут счет. Мы решили выяснить у мужчин, какие темы во время свидания чаще всего заставляют их напрячься и искать путь к отступлению.

Видео дня

«Мужчина должен мне…»

Если вы начинаете общение с этой фразы, да и в принципе в один прекрасный момент переходите к вопросу о том, кто, что и кому должен в паре, не удивляйтесь, что ваш партнер быстро потеряет к вам интерес и будет искать способы как можно быстрее уйти. На мужчин магическим образом действует слово «должен», а потому все темы с обязательствами лучше отложить на более поздние этапы общения.

«А вот мой бывший…»

Еще один «красный флажок» для любого мужчины — обсуждение бывших. Даже если вы вместе уже несколько месяцев, к вопросу обсуждения своих прошлых отношений необходимо подходить максимально аккуратно, так как ни один мужчина по доброй воле не захочет знать, какие «позитивные моменты» были в ваших прошлых отношениях. Тем более не стоит заводить подобные разговоры, когда вы только-только налаживаете эмоциональную связь. Будьте аккуратны.

«Я нормально выгляжу?»

И другие подобные вопросы мужчине могут сначала умилить, а затем и начать раздражать. Еще хуже, если вы вывалите на мужчину рассказы о своей ежедневной бьюти-рутине и начнете рассказывать о своем любимом мастере маникюра, который делает «обалденные ногти». Мужчинам трудно воспринимать подобные темы, им просто приятно видеть, как хорошо вы выглядите, а как вы добиваетесь такого результата, им знать совсем не обязательно.

«А ты сколько детей хочешь?»

Эта тема пугает мужчин еще больше, чем разговоры о бывших. Когда вы только начинаете встречаться с мужчиной, его больше волнует, насколько хороши вы окажетесь в постели, а вот о детях мужчина, как правило, не думает в принципе. И это нормально. Если хотите испортить свидание или же просто закончить его раньше времени, обязательно заведите такой разговор, не забыв мечтательно закатить глаза.

«Ты много зарабатываешь?»