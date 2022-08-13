Названа оптимальная разница в возрасте для счастливых отношений

Между партнерами в отношениях разница в возрасте не должна превышать семь лет, иначе могут возникнуть проблемы. Об этом заявила ведущая телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова.
— Потому что образ мышления, присутствия в социуме, адаптирование к нему, например, в технологиях, похожи. Стиль жизни один и тот же, восприятие моды одно и то же, физика по активности очень похожа. А вот чем дальше, тем все сложнее, — сказала она.
Сваха добавила, что большой разницей в возрасте принято считать разные поколения. По ее словам, в психологии семь лет приравнивается к одному поколению.
В связи с этим риск возникновения трудностей уменьшается, уточнила она. Сябитова привела аналогию с машинами: так, если молодой человек купит автомобиль из салона, то у него есть больше гарантий отсутствия поломок. Если же покупка оказалась значительно старше, то риск появления проблем будет только расти, передает Ura.ru.