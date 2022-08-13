Названа оптимальная разница в возрасте для счастливых отношений

— Потому что образ мышления, присутствия в социуме, адаптирование к нему, например, в технологиях, похожи. Стиль жизни один и тот же, восприятие моды одно и то же, физика по активности очень похожа. А вот чем дальше, тем все сложнее, — сказала она.