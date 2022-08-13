Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Психолог дала рекомендации по выходу из абьюзивных отношений

Мослента

Рекомендации по выходу из абьюзивных отношений перечислила «Мосленте» семейный психолог клиники доктора Исаева Анастасия Наталевич.

Психолог дала рекомендации по выходу из абьюзивных отношений
Фото: МослентаМослента

«При принятии решения в выходе из абьюзивных отношений важно прописать все причины, почему вы хотите это сделать. В моменты, когда вы будете выходить из этих отношений, может возникнуть соблазн вернуться обратно или партнер будет предпринимать попытки вернуть вас с помощью манипуляций. Он может давить на жалость или шантажировать. В такие моменты помогает фиксировать на бумаге причины ухода и перечитывать их постоянно»,

— объяснила специалист.

Кроме того, при решении о расставании с человеком, причиняющим боль и страдания, необходимо продумать систему поддержки и помощи, продолжила психолог. По ее словам, нужно подумать, к кому обратиться в случае тяжелых эмоциональных переживаний, кто сможет приехать на несколько дней. Если мало дружеских контактов, всегда можно обратиться в бесплатные горячие линии психологической помощи.

Эксперт предупредила, что если бывший партнер способен навредить физически, обязательно надо уехать в безопасное место, о котором тот не знает или не может туда добраться.

Собеседница также порекомендовала прочесть специальную психологическую литературу о стадиях проживания горя. Уход из болезненных отношений часто бывает тяжелее, чем из хороших. Это связано с тем, что жертва не только расстается с человеком, но и переживает крушение своих нереализованных идей, отметила психолог.

«Не вините себя и не занимайтесь самобичеванием. Не надо искать внутри себя ошибки, не ищите причину всех проблем в себе. Важно всегда помнить, что отношения – это труд двух людей и ответственность всегда делится 50 на 50»,

— заключила специалист.

Ранее клинический психолог Наталия Губарева раскрыла пользу стресса для организма.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители