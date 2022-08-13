Психолог дала рекомендации по выходу из абьюзивных отношений

«При принятии решения в выходе из абьюзивных отношений важно прописать все причины, почему вы хотите это сделать. В моменты, когда вы будете выходить из этих отношений, может возникнуть соблазн вернуться обратно или партнер будет предпринимать попытки вернуть вас с помощью манипуляций. Он может давить на жалость или шантажировать. В такие моменты помогает фиксировать на бумаге причины ухода и перечитывать их постоянно»,