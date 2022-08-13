Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Сябитова раскрыла оптимальную разницу в возрасте для счастливых отношений

Мира Маркина

В интервью журналисту URA.RU главная сваха страны, Роза Сябитова, рассказала, какие отношения обречены из-за большой разницы в возрасте между партнерами.

Раскрыта оптимальная разница в возрасте для счастливых отношений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению телеведущей программы “Давай поженимся!” (Первый канал), разница не должна быть более семи лет. В противном случае паре не избежать конфликтов. Сябитова подчеркнула: в психологии к разным “поколениям” будут относиться люди с разницей в возрасте более семи лет.

Свое мнение телесваха также аргументировала тем, что мужчина и женщина, не выходящие за рамки этих границ, легче адаптируются друг к другу, имеют схожий стиль жизни.

Также Роза Сябитова привела аналогию с покупкой молодым человеком автомобиля:

“Если вы молодой, покупаете хорошую, не б/у, то у вас (...) больше гарантий, что она сразу же не сломается”.

С партнером “с пробегом”, по мнению звезды, вероятность столкнуться с проблемами выше.

Ранее мы писали о том, можно ли на самом деле увести мужчину из семьи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители