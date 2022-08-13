Раскрыта оптимальная разница в возрасте для счастливых отношений

В интервью журналисту URA.RU главная сваха страны, Роза Сябитова, рассказала, какие отношения обречены из-за большой разницы в возрасте между партнерами.

По мнению телеведущей программы “Давай поженимся!” (Первый канал), разница не должна быть более семи лет. В противном случае паре не избежать конфликтов. Сябитова подчеркнула: в психологии к разным “поколениям” будут относиться люди с разницей в возрасте более семи лет.

Свое мнение телесваха также аргументировала тем, что мужчина и женщина, не выходящие за рамки этих границ, легче адаптируются друг к другу, имеют схожий стиль жизни.

Также Роза Сябитова привела аналогию с покупкой молодым человеком автомобиля:

“Если вы молодой, покупаете хорошую, не б/у, то у вас (...) больше гарантий, что она сразу же не сломается”.

С партнером “с пробегом”, по мнению звезды, вероятность столкнуться с проблемами выше.