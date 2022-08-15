Должны ли отношения в паре быть выгодны

Отношения между людьми — это всегда непростой вопрос. Много здесь неверных представлений и завышенных ожиданий. Попробуем отделить «зёрна от плевел».

Фото: CoLady CoLady

Начнём с, возможно, неприятного, но при этом не менее объективного факта.

Видео дня

Природа не создавала нас, чтобы мы были счастливы. Нет у неё такой цели. У неё существуют другие, вполне ясные задачи для всех нас на весь период жизни.

Чтобы каждый из нас выжил как особь (инстинкт сохранения жизни и здоровья индивида). Чтобы каждый из нас дал потомство (инстинкт продолжения рода). Чтобы каждый из нас создал свою «стаю» для эффективного выполнения первых двух задач (иерархический инстинкт). И все эти задачи заключаются в выживании:

На протяжении нескольких десятков тысяч лет люди жили в небольших стаях по 150 человек, и причастность человека к какой-то стае повышало его шансы на выживание, что и сформировало определённый инстинкт.

В настоящее время мы не так зависимы от общества, однако мозг работает по-старому.

Семья, друзья, знакомые — это наша «внутренняя» стая, с помощью которой мы решаем встающие перед нами задачи. И «собираем» свой круг общения, исходя из тех задач, которые ставим перед собой, и тех ценностей, которые считаем верными.

Поиск партнёра происходит по этому же принципу — мы ищем выгоду и находимся с кем-то в отношениях лишь потому, что это нужно в первую очередь нам, а не ему или ей.

Мы по каким-то причинам для себя определили того самого человека, с которым хотим вместе прожить остаток своих дней. В свою очередь, наш партнёр сделал то же самое, то есть он тоже сам решил для себя, что хочет быть с нами.

Иначе говоря, в браке каждый получает выгоду лично для себя в первую очередь, следует собственным интересам. И в этом нет ничего плохого.

Чем бывают выгодны отношения?

Выгоды бывают разными.

Кто-то ищет в отношениях хорошую мать своим детям, кто-то материальные блага и статус. Кому-то важно, чтобы вторая половина разделяла его жизненный уклад или политическую позицию.

Не важно какая выгода. Важно, что она всегда есть, а может быть и не одна.

Когда мы говорим кому-то: «Я люблю тебя!», то, по сути, это означает: «Мне хорошо с тобой!» То есть мы любим не самого человека, а своё состояние рядом с ним.

Наша любовь к кому-то всегда в первую очередь эгоистична, так как мы без собственной выгоды не будем никого любить. Так уж устроен наш мозг.

Мы любим лишь тех, кто нам что-то даёт.

Если в какой-то момент мы начинаем понимать, что ошиблись с выбором, что отношения не приносят счастья, то это означает, что мы перестали получать ту выгоду, на которую рассчитывали.

Некоторые женщины в разговоре удивляются, что муж ушёл к другой, когда «я поправилась», «перестала за собой следить» или «постоянно делала замечания».

Мужчины же негодуют, что жена ушла к другому, когда «возникли проблемы с работой и финансами» или «я не уделял ей внимание».

Что тут удивительного?

Видимо, с «лишним весом» муж лишился той выгоды, которую хотел иметь. С отсутствием денег муж перестал представлять выгоду для своей избранницы.

CoLady

Так или иначе, все свои выгоды мы можем уместить в «природные задачи».

Например, мужчина выбирает красивую девушку, потому что представления о красоте подсознательно ассоциируются со здоровьем. А здоровая женщина — это здоровое потомство. А ещё красивая спутница повышает статус мужчины, его самооценку.

Женщина выбирает обеспеченного жениха, так как материальное положение повышает шансы на выживание её потомства.

Но согласитесь, что «красивая» не гарантирует, что она будет хорошей матерью, а «богатый» не означает, что он будет заботливым и внимательным.

Приоритеты (выгоды) по ходу жизни могут меняться. Сегодня мне нужна красотка, а завтра она должна воспитывать моих детей.

Ожидание выгод друг от друга меняется и важно понимать этот аспект в отношениях.

Сегодня может иметься выгода быть с этим человеком, а завтра этой выгоды может и не быть. Вот здесь и случаются разводы — люди перестают чувствовать свою выгоду в отношениях.

При этом есть люди, которые просто мучатся в отношениях, но никак не могут их разорвать. Почему? Ответ прост — выгода ещё осталась.

Например, девушка боится быть брошенной и остаться одной. Сами отношения с кем-либо для неё уже «выгода». Пусть он изменяет, пусть живёт на две семьи, пусть выпивает, пусть денег не приносит, пусть бьёт. Главное — чтобы был.

Иногда люди входят в деструктивные отношения в неосознанных попытках решить нерешённые проблемы детства.

Например, папа пил и бил — найду себе такого же мужчину и постараюсь решить этот вопрос.

В чём выгода? Закрыть гештальт.

Обратимся к названию статьи. Вы вообще спрашивали своего избранника, зачем он с вами? Что ему дают ваши отношения? Какова его выгода быть именно с вами?

Более того, вы спрашивали себя: «Зачем я с этим человеком? Какова моя выгода?»

Не зная ответы на эти вопросы, сложно прогнозировать дальнейшее эффективное взаимодействие.

CoLady

Лучше периодически сверять свои выгоды. Партнёр должен знать, чего мы хотим от него. При этом мы сами должны понимать, чего от нас ожидают. Будут взаимные выгоды — будут отношения. Жизнь меняется, значит, и выгоды тоже. Будьте готовы быть «выгодным» для своей половинки. Если отношения зашли в тупик. Если вы не видите ни одной выгоды, чтобы находиться в этих отношениях, но всё же находитесь в них, значит, сам факт отношений — это ваша выгода, так как вы, например, просто боитесь остаться в одиночестве. Либо эти отношения нужны, чтобы решить более раннюю проблему, закрыть гештальт. Поэтому: