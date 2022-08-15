Решение съехаться после 20 лет брака едва не разрушило семью

Жительница британского города Уэзерби, графство Западный Йоркшир, рассказала том, что их отношения с мужем едва не были разрушены после того, как они съехались на 21-м году брака. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

55-летняя Клэр Бюрк и ее 49-летний муж Дэвид были женаты 20 лет, у супругов есть 13-летний сын Джей. Все это время они жили в разных домах, чтобы поддерживать искру в отношениях. После 21 года совместной жизни пара решила съехаться, и это решение разрушило их отношения.

Бюрк подчеркнула, что после того, как они съехались, она стала чувствовать себя уборщицей, и это полностью разрушило всю романтику. В итоге муж и жена решили разделить дом на две половины и жить в них по отдельности. Только это позволило вернуть гармонию в отношения.

«У меня был стресс из-за того, что он бросал грязную одежду там, где ее снял, оставлял еду на столе, черные разводы в ванной, зубную пасту в раковине и спортивные снаряды в саду. Из-за этого я постоянно чувствовала напряжение, и мы несколько раз ругались из-за этого», — сказала британка.

Британка отметила, что им было неудобно делить место в гардеробе.

«Было тяжело сократить количество моей одежды, чтобы осталось место для вещей Дэвида», — пояснила она.