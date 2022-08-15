Женщина рассказала мужу о беременности его матери и поссорила их

Женщина выдала мужу тайну о беременности его матери и спровоцировала ссору между родными. Такую историю рассказала пользовательница портала Reddit.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Она призналась, что случайно узнала о том, что ее свекровь ждет ребенка: та жаловалась швейцару на семейном празднике. Женщина отвела мать мужа в сторону и заявила, что знает о ее секрете и вынуждена рассказать супругу, поскольку не хочет скрывать от него такую новость.

Свекровь же отметила: она не хотела бы делиться подобным с сыном из страха, что он плохо отреагирует на ее беременность и подумает, что его просто хотят заменить новым ребенком. Также женщина подчеркнула, что не хотела бы устраивать встречу сына со своим будущим ребенком.

В результате автор истории сообщила обо всем мужу, а тот позвонил своей матери и поссорился с ней. Теперь свекровь женщины винит ее в том, что она испортила ей отношения с сыном.