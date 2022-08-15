«Украл 2,5 миллиона»: как россиянка раскрыла схему брачного афериста

Известная визажистка Дарья Холодных устала от интенсивной работы в столице и решила поехать изучать мир. В путешествии она встретила его — человека, который сначала заставил поверить в любовь, а затем разрушил все, что связано с этим словом. Историю о том, как Даша наткнулась на брачного афериста слушайте в подкасте "Активное согласие".

Фото: социальные сети социальные сети

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В Москве Дарью Холодных знали многие люди из творческой среды. Талантливая визажистка не только принимала постоянное участие в съемках, но и вела успешный блог, а еще она основала школу Chilly Dash, где обучались ее будущие коллеги.

Даша всегда была классной — много рассказывала про работу, вдохновляла подписчиков на свершения, сама купила квартиру и обустраивала ее буквально в прямом эфире памятными вещами с барахолок. А потом решила, что хватит.

одна из работ Дарьи Холодных, социальные сети

В какой-то момент она поняла, что устала от московской гонки за "успешным успехом" и отношений с работой, и решила отправиться в годичное путешествие. В ходе которого и познакомилась с человеком по имени Александр. Позже он не только вскружит ей голову и пересечет ради нее полсвета, но и позовет замуж, а затем обдерет до нитки.

Рассказывать об истории русского афериста неприятно и стыдно, но все-таки необходимо, чтобы другие женщины могли распознать абьюзера на ранней стадии. Оказывается, красные флажки дают о себе знать гораздо раньше, чем кажется.

социальные сети

Большинству из нас настолько не хватает любви, что ради нее мы готовы терпеть неудобства, прощать обманы и игнорировать даже свой внутренний голос. А хитрые манипуляторы только и рады подыгрывать нашим травмам.

Действовал мошенник по классике: сначала делал широкие жесты и рассказывал о чувствах, затем подсадил на эмоциональные качели, ограничил общение с друзьями, начал контролировать каждый шаг, а потом и воровать.

Когда отношения становились напряженными, а у Даши появлялись вопросы, взывал к чувству вины и задаривал подарками, купленными на деньги своей же жертвы. В общем, все как в кино.

Берегите себя и помните, такое может случиться с каждой (и с каждым).

Одна из немногих фотографий Даши и Александра, социальные сети

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий