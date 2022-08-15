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1 час назад

В сети поделились самыми жестокими ответами бывшим любовникам

Газета.Ru

Интернет-пользователи опубликовали несколько вариантов ироничных и жестоких ответов на сообщения бывших возлюбленных. Об этом сообщает портал Baklol.

В сети поделились самыми жестокими ответами бывшим любовникам
Фото: DepositphotosDepositphotos

Так, молодой человек написал девушке о том, что ест пиццу и вспоминает о ней, поскольку это было своеобразным ритуалом пары. Девушка же заявила, что недавно приготовила себе бэби-морковь, которая напомнила ей о размере полового члена бывшего любовника.

Другая девушка решила первой напомнить о себе экс-бойфренду, сообщив, что она скучает по нему. Тот хладнокровно отметил: он ждал подобного сообщения три месяца, еще столько же мирился с потерей, а затем полгода встречался с другими женщинами, пытаясь забыть бывшую возлюбленную.

«Ваше сообщение пришло с опозданием на год, поэтому пользователь вынужден вас заблокировать», — написал молодой человек.

Еще один юноша отправил сообщение бывшей девушке, подчеркнув, что хочет сказать ей нечто важное. В ответ ему пришли смс от лица ее нового бойфренда, который говорил, как они счастливы вместе, и уточнял, что конкретно неудавшийся любовник хочет сказать.

«Просто передай ей, что я ВИЧ-положителен», — говорит автор сообщения напоследок.

Пара девушек решила позлить своих обидчиков, прислав им в первом случае фото их горящей одежды, а во втором — свои откровенные снимки, пояснив, что больше подобного им никогда не увидеть.

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