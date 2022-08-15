«Женские измены часто более губительны для брака»

В своё время героиня знаменитой комедии «Москва слезам не верит» провозгласила, что в 40 лет жизнь только начинается. Тогда для многих представительниц слабого пола это стало настоящим откровением. Сегодня же утверждение «в 45 баба ягодка опять» большинством даже и не оспаривается. И всё же как влияет возраст на женские пристрастия? А главное, как остаться в «ягодках» как можно дольше? Об этом мы поговорили с известным психологом и сексологом Евгением Кульгавчуком.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Никого я не хочу

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– Бытует мнение, что женщинам вообще секс нужен гораздо менее, чем мужчинам. Действительно ли это так и почему, а и если нет, то откуда растут корни этого заблуждения?

– В целом, у женщин действительно меньше уровень гормона тестостерона, а он в первую очередь отвечает за половое влечение как у мужчин, так и у женщин. Но есть ещё и такое понятие, как половая конституция. И у отдельно взятой женщины с сильной половой конституцией темперамент может быть значительно выше, чем у отдельно взятого мужчины со слабой половой конституцией.

Ещё один тонкий момент. Женская сексуальность более психологизирована, поэтому женщины хотят не столько секса в виде движений, сколько секса в виде отношений с движениями. Иными словами, платоническая составляющая является важной и порой необходимой частью интимной жизни. А проблема в том, что не все мужчины за свою долгую жизнь, окончив университеты и порой даже имея научную степень, так и не научились ухаживать за женщиной, оказывать ей знаки внимания. Поэтому нереализованность женщин в интиме порой кроется и в том, что на горизонте нет достойных компаньонов в этом деликатном деле.

– Женская холодность часто является ощутимой проблемой в семье. При этом сами женщины не считают это серьёзной проблемой – муж накормлен, обстиран, в доме чисто, даже поговорить по душам может – чего ему ещё надо? Что делать в такой ситуации мужчине – пытаться изменить вторую половину или изменять самому, дабы сохранить мир и покой в семье?

– Одна из важных целей в браке – это озабоченность счастьем друг друга. То есть нужно чувствовать и знать потребности друг друга. Не решать за человека, что ему нужно, по типу мама-сын, папа-дочь, а уметь строить отношения в горизонтали, в прямом и переносном смысле, в системе женщина-мужчина. Для начала это нужно понять. Затем нужно попробовать искать общие пути и компромиссы. И если не получается или динамика слишком неудовлетворительная, то не стесняться обращаться к врачам-сексологам. Именно к врачам, так как важно подходить к решению проблем комплексно, учитывая как гормональные факторы, так и факторы психологические.

– В какой степени женщины склонны к походам налево исключительно ради постельных радостей? Или слабому полу это вообще не свойственно?

– Женская сексуальность всегда чуть глубже. Конечно, встречаются «добрые» женщины, которые не в силах отказать многим, ищущие впечатлений, словно пчёлки, перелетая с одного пестика на другой, но всё же в большей степени для женщин секс – это любовь, пусть даже порой и маленькая, в рамках курортного романа. Поэтому женские измены часто более губительны для брака и говорят о большой степени разочарованности в муже.

– Говорят, что ничто так не возбуждает женщину, как деньги. Насколько, на ваш взгляд, верно такое утверждение?

– Да, и на эту тему есть масса анекдотов. Один мужчина спрашивает другого, в чём секрет его успеха у женщин. Он отвечает: «Когда я подсаживаюсь в баре к женщине, я ей говорю, что на самом деле я маленького роста, поэтому мне приходится подкладывать на сиденье бумажник».

Конечно, далеко не все женщины такие, а многие и зарабатывают не меньше мужчин. И не стоит обвинять женщин в продажности. Женщина руководствуется, на самом деле, не только своими текущими интересами, но и потенциально защищая своё потомство. Дело в том, что часто деньги – это безопасность, это иногда показатель смелости, предприимчивости, конкурентоспособности мужчины. Возможности защитить и прокормить. Именно этими показателями должны обладать лидеры у многих стайных животных. Поскольку это выживаемость. Подобное поведение мы видим и у некоторых людей. Поэтому здоровая женская сексуальность строится на восхищении. В том числе и возможностями.

Не по возрасту

– К тому, что мужчины обращают внимание на барышень младше себя, в обществе относятся более-менее с пониманием. А если женщина засматривается на молоденьких, о чём это говорит – о распущенности, сексуальной озабоченности, начале старения?

– Мотивы могут быть разные, от гормональных заболеваний до способа самоутверждения в формате «а я ещё ничего» и отчаянного страха старости. Так или иначе, отношения «осень-весна», когда разница в возрасте достигает поколения, часто всё же не столь гармоничны и долговечны. Но бывают и счастливые исключения.

– А как сказываются на женской сексуальности неравный брак (как в ту, так и в другую сторону)?

– Нужно помнить, что секс с биологической точки зрения – это прежде всего репродукция. Поэтому по умолчанию более перспективны и долговечны пары-ровесники или когда муж старше жены в пределах лет десяти.

И здесь тоже всё объясняет статистика. Мужчины в целом живут меньше женщин, примерно как раз на эти 10 лет. Женщины, делающие ставки на юношей, часто и сами понимают, что порой сложно рассчитывать на страсти к периоду, когда окружающие будут воспринимать мужа, как сына. Но на короткой дистанции порой юный товарищ может дать инъекцию жизни даме, которая думала, что у неё «всё позади».

Если же муж выглядит, как на картине художника Василия Пукирева «Неравный брак», то сексуальность такой женщины будет направлена не на страсти, а на озабоченность его здоровьем. Поэтому всему своё время, и браки должны быть всё же относительно равными. Ведь супруги – это упряжка. Союз равных. Это означает, что перекошенная упряжка будет ехать не совсем гармонично.

Всё в твоих руках

– Многих раздражала Алла Пугачёва, упорно пытавшаяся показать всем, что её ещё интересуют мужчины, а главное, она их тоже – дескать, когда тебе за 60, уже ни о каких романах и говорить не стоит. А на самом деле до какого возраста женщина может сохранять свой сексуальный интерес?

– Учитывая то, что сексуальность может и должна быть многогранной и включает в себя и платоническую составляющую, и малую эротику в виде нежности, при наличии интереса к женщине привлекательного для неё мужчины она может интересоваться этой частью жизни до глубокой старости.

Но вопрос ещё в том, насколько выражена готовность к этому. Дело в том, что у многих женщин сексуальность дезактуализируется при сниженном фоне настроения, психологических проблемах, тревожной составляющей. Дезактуализация может наступать и при соматических заболеваниях. Как говорят в таких случаях, «не до того». Таким образом природа оберегает от дополнительных испытаний.

– Так как же представительницам слабого пола сохранить свою сексуальность подольше?

– Следить за своим физическим и психическим здоровьем. Здесь мы имеем в виду как отсутствие болезней или поддержание стадий ремиссии этих болезней, до искусства самопрезентации – следим за лишним весом, волосами, кожей. Нужно выглядеть привлекательно для того, с кем вы собираетесь жить половой жизнью. Это в немалой степени касается и характера. Можно выглядеть отлично, но иметь скверный характер, критиковать мужчину, отталкивая его. Конечно, это снижает женскую сексуальную привлекательность.

Развивать чувственность. Уметь не спешить. Уметь настраиваться.

Быть на одной волне с мужчиной, в случае мужских неудач уметь относиться к ним с лёгкостью, не комплексуя насчёт себя, чтобы не формировать у мужчины синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Иметь весёлый нрав.

При близости использовать любриканты, поскольку слизистая со временем истончается, и важно профилактировать дискомфорт. Для многих женщин вагинальная атрофия делает половой акт болезненным, из-за снижения с возрастом уровня эстрогена.

По показаниям выходить на гормонозаместительную терапию, порой позволяющую продлить активную жизнь.