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3 часа назад

Невеста бросила жениха после того, как он позвал ее замуж в McDonlald's

Газета.Ru

В Англии невеста бросила жениха после того, как он позвал ее замуж в McDonlald's, пишет Independent.

McDonlald's расстроил свадьбу невесты и жениха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказали очевидцы, мужчина с девушкой пришли в фастфуд, поели, после чего жених опустился на одно колено и достал кольцо. Британец спросил у возлюбленной, согласна ли она стать его женой, но невеста устроила истерику и начала кричать на весь ресторан.

«Мы встречаемся пять лет, а ты делаешь мне предложение в McDonanld's? Ты с ума сошел?» — кричала она.

Свидетели этой ссоры снимали происходящее на телефоны, после чего видео с места событий появилось в соцсетях, разделив комментаторов на два лагеря. Некоторые зрители согласились с девушкой и решили, что мужчина ради такого события мог выбрать более дорогое место.

Другие же, наоборот, не увидели в поступке британца чего-то плохого и не понимают, почему невеста устроила истерику.

«Я не понимаю, что парень сделал не так. Он явно живет по своим средствам», — написал комментатор.

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