Врачи рассказали о самых популярных травмах во время близости

Одними из самых частых травм, которые можно получить во время секса, считаются разрыв уздечки пениса у мужчин и повреждения слизистых влагалища у женщин, рассказали врачи Александр Лубенников и Ольга Каплина. В беседе с «Лентой.ру» они назвали самые популярные повреждения, к которым может привести интимная близость.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Травмы, которые могут возникнуть во время секса у мужчин

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По статистике, 30 процентов пар хотя бы раз сталкивались с разного рода травмами в момент полового контакта, при этом травмы во время секса больше распространены у мужчин, уверен врач-уролог, андролог, доктор медицинских наук, член Европейской ассоциации урологов (EAU) Лубенников.

По его словам, наиболее часто у мужчин случается разрыв уздечки полового члена — складки кожи, которая расположена на головке пениса, в области отверстия мочеиспускательного канала. Разрыв уздечки сопровождается болью и выделением крови, при этом кровотечение может быть достаточно интенсивным.

При возникновении подобной ситуации специалист рекомендовал в первую очередь обработать место разрыва перекисью водорода и антисептиком без содержания спирта, например, водным раствором хлоргексидина. Затем необходимо наложить повязку и зажать место разрыва пальцами на 10 минут, после чего обратиться к врачу в кратчайшие сроки, так как, возможно, потребуется наложение швов.

Еще одна типичная мужская травма во время полового акта — перелом полового члена. Это не такая частая, но крайне неприятная ситуация, отметил он.

Травмы, которые могут возникнуть во время секса у женщин

В свою очередь, гинеколог Каплина заявила, что у женщин распространенной травмой является повреждение или разрыв слизистых стенок влагалища. «Эта травма возникает при очень грубом или интенсивном половом акте. Также это возможно, если пара во время секса использует специальные “игрушки”. При повреждении половых путей возникают кровянистые выделения, жжение и дискомфорт. Если травма серьезная, может открыться кровотечение и появиться сильная боль. Такое состояние требует неотложной медицинской помощи», — объяснила она. Чтобы минимизировать риск травматизации тканей, во время интимной близости необходимо использовать специальные лубриканты и отдавать предпочтение секс-игрушкам небольшого размера, добавила врач.

Также у женщины во время секса могут начаться зуд, отек слизистых и сыпь. Данные симптомы не всегда указывают на наличие инфекции. Они могут быть спровоцированы реакцией на лубриканты, спермициды или на презервативы, сообщила Каплина. Чтобы предупредить аллергию, необходимо отследить, после чего появляются подобные симптомы, и исключить средства, которые не подходят. Кроме того, по ее словам, нередко встречаются «ожоги» — повреждения кожи, которые возникают при трении о шероховатую поверхность (например, о ковер).