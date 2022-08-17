87-летняя женщина рассказала, как ей удается сохранить счастливый брак с молодым мужем

87-летняя женщина из графства Сомерсет, Великобритания, отметила 17-ю годовщину свадьбы с 47-летним мужем и поделилась секретом счастливого брака. Историю любви супругов с 40-летней разницей в возрасте рассказало издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Эдна и Саймон Мартин впервые встретились на концерте 18 лет назад. Пара утверждает, что это была любовь с первого взгляда. Саймона не смутило, что он почти вдвое младше возлюбленной.

«Возраст — это состояние души. Если вы чувствуете себя старым, значит, вы старый»,

— объяснил он.

8 июля 2005 года пара сыграла свадьбу. Семье Саймона потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что супруга сына старше него самого. Однако как только его родители увидели, насколько он счастлив, они перестали обращать внимание на разницу в возрасте.

Дети и внуки Эдны поддержали ее выбор и были рады присутствовать на свадьбе. «Я всегда мечтал выдать мать замуж, и вот этот день настал», — сказал сын Эдны на свадебной церемонии.

На 17-ю годовщину свадьбы Эдна подарила мужу браслет, а Саймон ей — серьги.

«Наши друзья всегда были рады за нас, но, разумеется, если мы видим странные взгляды и слышим замечания в нашу сторону, то просто игнорируем их. Любовь есть любовь, и вы не должны обращать внимания на то, что говорят другие»,

— сказал Саймон.