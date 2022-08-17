Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
19 минут назад

Девушка отомстила бывшему и вызвала восхищение в сети

Мира Маркина

Девушка поделилась историей о том, как отомстила бывшему возлюбленному, и получила поддержку пользователей сети. Свою историю она рассказала на портале Reddit.

Девушка отомстила бывшему и вызвала восхищение в сети
Фото: unsplash unsplash

Какое-то время автор встречалась с мужчиной, и все шло хорошо, но лишь до тех пор, пока она не узнала, что он ей изменяет. Чтобы расставить все точки над i, девушка отправила экс-партнеру прощальное письмо, в котором рассказала о своих чувствах.

Однако мужчина не оценил сентиментального жеста и решил высмеять бывшую возлюбленную в очередной раз. Он отправил ее послание всем своим контактам:

"Они все смеялись и издевались надо мной, называли меня жалкой, писали, что я заслуживаю всю эту боль за то, что доверилась ему".

Рассказчица не стала мириться с произошедшим. В ответ она написала всем друзьям экс-бойфренда письмо, в котором раскрыла их секреты и правду о том, как они на самом деле друг к другу относятся.

Спустя несколько месяцев бывший связался с девушкой и попросил прощения. Он рассказал, что после этого письма перестал общаться с друзьями, а еще лишился работы – в числе адресатов был его начальник.

Юзеры Reddita оценили план мести:

«Вы в буквальном смысле разрушили его социальную жизнь и отношения с людьми всего одним сообщением. Молодец!»,

«У вас была прекрасная возможность для мести, и вы ею воспользовались»,

«Браво! И к черту всех этих людей»,

«Он и его друзья заслужили все это».

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как разбудить желание в партнере, с которым давно вместе.

Любовь,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители