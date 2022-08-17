Девушка отомстила бывшему и вызвала восхищение в сети

Девушка поделилась историей о том, как отомстила бывшему возлюбленному, и получила поддержку пользователей сети. Свою историю она рассказала на портале Reddit.

Фото: unsplash unsplash

Какое-то время автор встречалась с мужчиной, и все шло хорошо, но лишь до тех пор, пока она не узнала, что он ей изменяет. Чтобы расставить все точки над i, девушка отправила экс-партнеру прощальное письмо, в котором рассказала о своих чувствах.

Однако мужчина не оценил сентиментального жеста и решил высмеять бывшую возлюбленную в очередной раз. Он отправил ее послание всем своим контактам:

"Они все смеялись и издевались надо мной, называли меня жалкой, писали, что я заслуживаю всю эту боль за то, что доверилась ему".

Рассказчица не стала мириться с произошедшим. В ответ она написала всем друзьям экс-бойфренда письмо, в котором раскрыла их секреты и правду о том, как они на самом деле друг к другу относятся.

Спустя несколько месяцев бывший связался с девушкой и попросил прощения. Он рассказал, что после этого письма перестал общаться с друзьями, а еще лишился работы – в числе адресатов был его начальник.

Юзеры Reddita оценили план мести:

«Вы в буквальном смысле разрушили его социальную жизнь и отношения с людьми всего одним сообщением. Молодец!»,

«У вас была прекрасная возможность для мести, и вы ею воспользовались»,

«Браво! И к черту всех этих людей»,