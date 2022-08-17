Что делать, если мужчина плох в постели

Расставаться с разочаровавшим партнером или дать ему еще один шанс?

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Он умен, галантен, щедр, отлично шутит. Кажется, вы встретили мужчину своей мечты, но, оказавшись в спальне, неожиданно понимаете — в интимных делах он совершенно не ас. Разочарование от секса — серьезный повод для того, чтобы расстаться с ухажером, но что делать, если разрывать отношения не хочется?

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Дайте ему и себе немного времени

Первый раз с новым партнером редко оказывается таким, как его показывают в фильмах. Идеальная совместимость, фейеверки и полное удовлетворение — отличная картинка для романтических комедий. Но в реальности нужно время, чтобы изучить желания, привычки и тело друг друга.

Не спешите ставить крест на любовнике после первого неудачного опыта, возможно, через месяц он найдет все ключики к вашему телу и сможет вас серьезно удивить.

Не симулируйте

«Все мои женщины испытывали оргазм!» — уверенно заявляет мужчина, а женщина в этот момент понимает, что все партнерши умело симулировали удовольствие. Не идите по их стопам! Как парню понять, что он что-то делает не так, если ему об этом не сообщают.

Да, разговор о сексе всегда получается деликатным и сложным, но для вашего общего счастья начать его все же стоит.

Доверьтесь

Индустрия кино для взрослых воспитала в нескольких поколениях мужчин стойкие мифы о близости. Сильная половина человечества уверена, что прелюдия — это лишнее, а жесткий секс нравится почти всем.

Поговорите с ним. Расскажите о своих предпочтениях и желаниях, покажите эрогенные зоны. Заинтересованный мужчина точно примет ваши откровения во внимание, кроме того, такие диалоги очень возбуждают.

Теперь спрашивайте

Рассказали о себе, теперь узнайте о том, чего хочет ваш партнер. Может оказаться, что многие из ваших фантазий совпадают. Их и реализуйте в первую очередь, а затем установите очередность: пусть одна близость будет посвящена вам, а другая — ему.

Объяснить на словах можно многое, но в сексе лучше показать, как действовать: возьмите руку партнера и продемонстрируйте, где и как прикасаться к вам. Возможно, мужчина узнает много нового о женском теле.

Доминируйте

Нет, превращаться в госпожу в латексном костюме не стоит, но в контролирующей позе вы сможете продемонстрировать, какой ритм вам нравится и позаботиться о своем оргазме.

Запаситесь гаджетами

Индустрия секс-игрушек сейчас по-настоящему огромна. Попробуйте классические варианты, объяснив партнеру, что так больше удовольствия получите не только вы, но и он. Предложите ему управлять вашим оргазмом, это точно не оставит избранника равнодушным.

Или…расставайтесь

Иногда, несмотря на все старания, выясняется, что мужчина просто вам не подходит. В этом нет ничего страшного: секс — важная часть жизни, поэтому не стоит мириться с отсутствием удовольствия, со временем это приведет к множеству конфликтов.