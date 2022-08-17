Мнение психолога: 5 советов, как уберечь семью от развода

От проблем в семейной жизни никто не застрахован, переломный момент может наступить в любой день. Другой вопрос в том, смогут ли супруги пройти эту ступень жизни и выйти на новый уровень взаимопонимания и уважения или все же опустят руки и пойдут подавать на развод.

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Кристина Руссо — психолог, коуч по женской энергетике и блогер поделилась с нами несколькими советами о том, как можно не допустить развода и сохранить гармонию в семье.

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Откуда растут проблемы?

Чаще всего все беды семьи растут из одного семечка — неуважения супругов друг к другу. Отсюда идет непонимание и неумение найти компромисс в спорах, ведь, как двое людей, которые не уважают мнение и позицию друг друга, могут договориться о чем-либо? Из этого растет постоянная критика, накапливаются обиды от непонимания. В таких ситуациях оба партнера желают слушать только себя, что сразу можно считать путем к разрушению.

Перед тем, как ступать на путь гармонии очень важно понимать, что оба супруга заинтересованы в этом и готовы работать над собой ради друг друга. Это можно считать неким перезапуском отношений, но если вы готовы на него пойти, а ваш партнер — нет, в этом практически нет смысла. И все же если вы понимаете, что готовы к изменениям, помимо консультаций семейного психолога есть несколько основных советов, к которым стоит прислушаться.

1. Изменения всегда начинаются с вас

Помните, вам никогда не удастся насильно изменить другого человека, но вы можете начать с себя и подать тем самым пример. Попробуйте отслеживать за собой моменты, в которых вы делаете что-то не так, допустим, вы можете постоянно делать своему партнеру замечания — останавливайте себя от этого. Есть вещи, которые человек в себе изменить не может, постарайтесь найти их, понять и принять. А если дело касается бытовых вопросов, будьте спокойнее и ласковее, когда хотите донести до партнера свою мысль. Покажите ему, как будет, по вашему мнению, лучше. Говорите с ним, а не ругайте.

2. Научитесь хвалить

Учитесь находить в своем партнере положительные качества, его достоинства, и, даже если это незначительные мелочи, озвучивайте их. Когда он делает для вас что-то приятное, говорите ему об этом, благодарите. Именно через ласку, добро и позитив вы сможете дать ему мотивацию и дальше радовать вас мелочами, которые совсем скоро могут перерасти в что-то более масштабное. Ведь когда мужчина видит, как радуется его женщина, ему хочется, чтобы это происходило все чаще.

3. Найдите то, что вас объединяет

Общие интересы — очень важная часть семейной жизни. Начните проводить больше времени вместе вне дома, выйдите из рутины. Чаще устраивайте друг другу свидания, наполненные романтикой. Вы можете попробовать даже повторить самые запомнившиеся события начала отношений, вспомнить те чувства, которые вспыхнули когда-то. Вам даже не обязательно ходить в рестораны и кино, устройте вечернюю прогулку по парку и разговаривайте друг с другом, сходите на пикник. Вам должно быть весело и интересно друг с другом.

4. Займитесь самореализацией

У вас всегда должна быть тема для разговора, будь то работа, учеба или что-либо другое. А для этого очень важно не забывать о себе и постоянно развиваться.

Найдите хобби по душе, о котором сможете с восторгом рассказывать супругу, или начните изучать что-то новое. У вас должны быть и собственные интересы, семейная жизнь не должна затягивать вас словно болото. Это же касается и партнера. Чем более разносторонними и развитыми личностями вы будете, тем вам будет интереснее находиться рядом друг с другом.

5. Распределите обязанности