Бегите от него! 10 красных флагов в отношениях

Во время конфетно-букетного периода каждый из нас старается казаться лучшей версией себя, но уже в этот момент можно распознать признаки токсичного человека, который превратит вашу жизнь в ад.

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До вас его никто не понимал

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Абьюзер склонен обесценивать предыдущие отношения. Иногда это выглядит очень комплементарно: он заставляет думать, что вы — уникальная, особенная, а до встречи с вами ему попадались исключительно меркантильные, глупые и холодные женщины.

Помните, что неумение ценить предыдущих партнеров вскоре обернется против вас: токсичный мужчина видит лишь негатив, а хорошие моменты обычно не замечает.

Театральные жесты

Он оказывает помощь, о которой вы не просили, создает невероятные романтические моменты. Кажется, вы встретили прекрасного принца, но такая повышенная забота — лишь еще один шаг, чтобы заманить вас в ловушку.

Помните, у мужчины должна быть своя жизнь, а чрезмерная концентрация на вашей говорит о том, что он попытается тотально контролировать вас.

Контроль

Трогательными могут казаться вопросы, поели ли вы, тепло ли одеты, с кем и куда идете. Но, когда их становится слишком много, пора задуматься. Такое желание контролировать говорит о токсичном поведении, а ваше неповиновение может вызвать неконтролируемую реакцию.

Собственничество

В начале общения ревность может казаться довольно романтическим проявлением чувств, но вскоре такое поведение обернется для вас постоянным стрессом. Абьюзер пытается обрезать множество социальных связей, чтобы вы принадлежали лишь ему. Именно поэтому после токсичных отношений девушкам приходится восстанавливать общение с близкими, подругами и даже родителями.

Подчеркивание вашей слабости

Он старается убедить, что без него вам не справиться? Это говорит о желании привести вас в позицию жертвы, обесценить все усилия и заставить думать, что, потеряв его, вы точно пропадете.

Шантаж

Еще один важный знак: попытка контролировать вас в ссорах, так абьюзер понимает, что вы «попались на крючок» и будете играть по его правилам.

Слишком горячее желание серьезных отношений

Обычно мужчины стараются сохранить свободу, как можно дольше, а тиран мечтает побыстрее стать для жертвы центром вселенной. К тому же, гораздо проще контролировать партнершу, когда она постоянно находится рядом.

Двойные стандарты

То, что должно легко прощаться ему, для вас непозволительно. Он не думает извиняться, а вам устроит бурный скандал. Такой подход говорит об обесценивании вашей жизни и решений.

Высмеивание

В компании тиран постарается унизить вас, превратив все в шутку. Это приводит к тому, что девушка теряет уверенность в себе, начинает стесняться и воспринимать себя всерьез.

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