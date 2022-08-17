Кому в эпоху Тиндера нужны брачные агентства и что они предлагают

Кому есть дело до дипломированных экспертов по сватовству в век соцсетей? Мы верили, что никому (и оказались не правы). Выяснили, как устроена работа брачных агентств в 2022 году, сколько стоит подбор клиента и свидание с условными Олежей или Педро.

Фото: Super.ru Super.ru

Первое в мире брачное агентство открылось в Лондоне аж 372 года назад. С тех пор ничего не изменилось: брачные агентства пережили все катаклизмы и даже выстояли под натиском сайтов знакомств. Сегодня желающие найти свою любовь и избежать бесконечного скроллинга всегда могут обратиться за помощью к знатокам дел сердечных.

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Процедура подбора

Задача брачного агентства — выполнить любой каприз за ваши деньги. Стандартная работа начинается с базы данных, которая может содержать около 10 тысяч анкет с учетом неактивных. В большинстве случаев клиент консультируется с психологом и проходит разные тесты, которые позволяют выявить подходящие для него тип личности, знак зодиака и толщину мочки ушей.

Некоторые брачные агенты уверены, что все свойства выше не играют особой роли, ведь в конечном счете все сводится к известному правилу: мужчины любят глазами, женщины прицениваются к пухлости кошелька.

«Гороскопы и психологическая совместимость сильно сужают круг. На деле молодые люди обычно смотрят на внешность, наличие детей и желание завести ребенка, а женщины, как хранительницы очага, обращают внимание на перспективы, надежность и способность мужчины обеспечить семью», — рассказывает Юля Антоненко.

Порою клиенты с трудом общаются на самом свидании, где не могут связать и двух слов. Для решения проблемы предприимчивые сваты открывают школы знакомств на базе уже существующего агентства. Так, руководитель Высшей школы знакомств Сергей Казачинский убежден, что клиенту без необходимых коммуникативных навыков брачный агент и вовсе не нужен.

Цена вопроса

Тут все по правилам рынка: чем больше запросов, тем выше ценник. К примеру, ни к чему не обязывающее попадание в базу данных стоит в среднем 5000 рублей. Услуги подбора пары на месяц — от 30 000 рублей до бесконечности. Иногда клиенты берутся описывать потенциальную пару слишком детально, что не играет им на руку.

«Приходит мужчина шестидесяти лет и говорит, что ему нужна женщина не старше 35, без детей и с высшим техническим образованием, обязательно Водолей или Весы. И желательно с севера Москвы. Мы найдем, но это будет стоить от 150 тысяч рублей», — объясняет Марина Николаевна, консультант брачного агентства «Визави».

Где гарантии?

В конце концов перед клиентом встает вопрос почти философский: как понять, что услугу все-таки оказали, если половинка так и не была найдена? На этот случай брачные агенты составляют договор и устраивают свидания до тех пор, пока клиент не найдет подходящую кандидатуру. Поскольку мужчин меньше, обычно они находят себе пару. А вот женщины, как правило, остаются в базе данных до тех пор, пока на горизонте не замаячит принц.

«Когда мы отправляем пару на свидание, обязательно собираем обратную связь: что понравилось, что нет. Если люди заинтересовались друг другом, мы даем им время и возможность пообщаться, сходить еще на несколько свиданий. Таким образом, мы замораживаем договор. Как правило, в течение месяца-двух люди понимают, что больше не хотят рассматривать других кандидатов», — отмечает Юля Антоненко.

Как работают VIP-агентства

VIP-агентства функционируют адресно и в условиях строгой конфиденциальности. Попасть в базу высшего эшелона не так-то просто. К примеру, руководитель международного брачного агентства ELITE CLUB общается преимущественно с королевскими семьями и иностранными бизнесменами. Здесь приходится проявлять жесткость, отсеивая заявки недостаточно статусных кандидатов.

Найти статусного жениха или невесту через брачного агента — удовольствие недешевое. Для иностранца скрупулезный «эксклюзивный» подбор будет стоить 10 000 евро, для россиян условия более щадящие — 350 тысяч рублей.

Кто обращается чаще всего

На десять девчонок, по статистике, девять ребят, ну или, по данным одного из брачных агентств, примерно 40 мужчин на 65 женщин. Услуги пользуются спросом у холостяков и женщин в возрасте от 30 до 55 лет. Нередко в базе данных оказываются контакты девушек до 30 лет — те пользуются популярностью у возрастных мужчин. Иногда в нее попадают и прелестницы преклонного возраста: на счету у некоторых работников сферы — успешные свидания для дам за 70.

«Если женщина VIP-клиентка, она обычно хочет видеть рядом с собой статусного мужчину своего возраста. Если речь идет о мужчине, ему важнее найти девушку помоложе, тогда статусность не имеет особого значения», — отмечает Юля Антоненко.