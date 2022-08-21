5 вещей, которые нельзя прощать в отношениях

Часто женщины в отношениях готовы многое простить любимому человеку. Но порой такая «доброта» играет злую шутку и ведет к расставанию. "Рамблер" назвал пять вещей, которые ни в коем случае нельзя прощать.
Когда вы вступаете в отношения, очень важно договариваться. Например, как вы видите идеальный быт и что такое для вас измена, как вы ведете себя во время ссоры и когда планируете заводить детей. Человек нарушает договоренности, когда больше не хочет вкладывать в дело или отношения. Если человек постоянно нарушает их, то отношения могут быть закончены.
Диалог — это база, без постоянных разговоров не может быть качественных отношений. Иногда люди просто не хотят разговаривать, иногда они не знают, как, но порой это принципиальная позиция.
Ссоры происходят в любых отношениях, однако в ходе конфликта важно не переходить на личности. Задача партнеров — решить трудную ситуацию, но никак не оскорбить друг друга. Если человек постоянно оскорбляет, унижает вас и вселяет чувство вины, стоит задуматься о качестве вашего диалога и способности другого понимать вас.
Контролирующие партнеры часто сталкиваются с повышенной тревожностью. Они настолько сильно боятся остаться без отношений, что готовы идти на крайности. Например, выслеживать своего партнера, манипулировать им и угрожать.
Физическая агрессия — это то, что должно быть недопустимо в ваших отношениях, причем вне зависимости от того, отношения это с мужчиной или с ребенком. Если это правило не соблюдается, значит кто-то из партнеров не может справиться с агрессией. Без терапевта ситуация будет становиться только хуже.