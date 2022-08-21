5 вещей, которые нельзя прощать в отношениях

Часто женщины в отношениях готовы многое простить любимому человеку. Но порой такая «доброта» играет злую шутку и ведет к расставанию. "Рамблер" назвал пять вещей, которые ни в коем случае нельзя прощать.

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Нарушение договоренностей

Когда вы вступаете в отношения, очень важно договариваться. Например, как вы видите идеальный быт и что такое для вас измена, как вы ведете себя во время ссоры и когда планируете заводить детей. Человек нарушает договоренности, когда больше не хочет вкладывать в дело или отношения. Если человек постоянно нарушает их, то отношения могут быть закончены.

Нежелание обсуждать проблемы

Диалог — это база, без постоянных разговоров не может быть качественных отношений. Иногда люди просто не хотят разговаривать, иногда они не знают, как, но порой это принципиальная позиция.

Переход на личности

Ссоры происходят в любых отношениях, однако в ходе конфликта важно не переходить на личности. Задача партнеров — решить трудную ситуацию, но никак не оскорбить друг друга. Если человек постоянно оскорбляет, унижает вас и вселяет чувство вины, стоит задуматься о качестве вашего диалога и способности другого понимать вас.

Тотальный контроль

Контролирующие партнеры часто сталкиваются с повышенной тревожностью. Они настолько сильно боятся остаться без отношений, что готовы идти на крайности. Например, выслеживать своего партнера, манипулировать им и угрожать.

Физическая агрессия