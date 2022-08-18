Книги «об этом»: гайды, справочники и методички о сексе и отношениях

Порой в отношениях наступает момент, когда нужна рука помощи, но возможности пойти на парную консультацию нет, а друзья или родственники дают странные и временами радикальные советы. Прежде чем вы согласитесь на развод или приворот, познакомьтесь с новыми книгами из нашей подборки. В ней вы найдете полезные материалы о сексе и отношениях.

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Юлия Лапина

Юлия Лапина — клинический психолог. Эту книгу она написала на основе нескольких лет работы с пациентами с расстройством пищевого поведения. Автор рассказывает, как взаимосвязаны отношения с едой, собственным телом и другими людьми, как эти факторы влияют на отношения, секс и качество жизни, а также делится полезными советами о том, как преодолеть трудности, связанные с пищевым поведением и сексом.

Елена Галецкая

Елена — секспросветитель, уже много лет занимающаяся изучением человеческой сексуальности. Эта книга — гайд для знакомства с собой, своим телом и способами получения удовольствия. С опорой на научные исследования Елена рассказывает, как научиться отключать голову во время секса и включать ее для принятия верных решений.

Наука о сексе стремительно развивается вот уже несколько лет, но очень мало кто интересуется, как живут исследователи и в чем заключается их работа. Мэри Роуч, журналистка, рассказывает о том, как происходят открытия в области сексологии и чем живет наука об удовольствии.

Карен Гурни

Если вам кажется, что вы занимаетесь каким-то неправильным сексом, который совершенно не похож на сцены из фильмов и эротических романов, — скорее всего, вас жестоко обманывали. Через книгу Карен Гурни красной нитью проходят культурные стереотипы и мифы, связанные с сексом, автор развенчивает ошибочные суждения и объясняет, как наслаждаться сексом, не вспоминая картинки из «50 оттенков серого».

Эрик Берн

Новое издание книги, успевшей стать классикой. Эрик Берн использует транзактный анализ для изучения сексуального поведения людей. Он часто сравнивает то, что многие оставляют за закрытыми дверями спальни, с игрой. Вот только правила этих взрослых игр изменчивы, а на результат влияет практически все.

Книги об отношениях

Амир Левин, Рэйчел Хеллер

Практическое руководство для пар, созданное на основе теории привязанности. Оно помогает читателям сконцентрироваться друг на друге и своих отношениях, перестать терзаться мыслями о поисках идеального партнера и подскажет, как направить свой ресурс на укрепление союза.

Нейт Клемп и Кейли Клемп

Еще одна книга, посвященная долгосрочным отношениям. Что делать, если вы оказались в долгих и вполне счастливых отношениях, но само слово «брак» вызывает у вас отторжение? Авторы этой книги долгое время верили, что счастливые отношения строятся по принципу 50/50, когда оба партнера вносят равнозначный вклад в отношения. Со временем эта идея утратила актуальность — в этой книге Нейт и Келли Кемп предлагают новую модель, построенную на радикальной щедрости партнеров. Из книги вы узнаете, как обоим партнерам вкладываться в отношения на 160% и не выгорать.

Лэйр Торрент

Вам кажется, что в ваших отношениях недостаточно осознанности? Тогда эта книга для вас. Лэйр Торрент предлагает применять практики осознанности в контексте отношений для преодоления конфликтов, создания совместных планов и работы с эмоциями.

Лесли Беккер-Фелпс